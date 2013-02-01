Визит Януковича в Москву может состояться в любой момент

В феврале визит Президента Украины Виктора Януковича в Россию пока не планируется, сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук в пятницу на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Гончарук напомнил, что во второй половине 2012 года стороны работали над вопросом подготовки государственного визита. "К сожалению, в силу графиков, в том числе политических графиков, в прошлом году визит не состоялся, и не из-за того, что там договоренности не состоялись...", - отметил А.Гончарук.

По его словам, работа над организацией визита продолжается, но в графике на февраль его нет.

В то же время он заметил, что рабочий визит в обе стороны может состояться в любой момент, если возникнет необходимость, в том числе, если будет выработано какое-то решение относительно энергетического сотрудничества.

"В нашем календаре февраля нет, но, вы понимаете, я должен быть с вами максимально искренним, в принципе, при готовности визит и в Россию, и в Украину может происходить оперативно", - отметил А.Гончарук.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря 2012 года рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

В пресс-службе Президента Украины тогда заявили, что визит перенесен в связи с необходимостью дополнительных консультаций на экспертном уровне по вопросу выработки взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

16 января 2013 года газета «Известия», ссылаясь на источник в ближайшем окружении В.Януковича, написала, что Президент Украины намеревается посетить Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным накануне подписания Соглашения о зоне свободной торговли на саммите Евросоюза, запланированном на 25 февраля.

В тот же день пресс-секретарь Президента Дарья Чепак заявила, что В.Янукович не планирует посещать Москву накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.