ТОП-10 (1 февраля)

Азаров возмущен: счет "Газпрома" - это три месяца выплат украинским пенсионерам

В литовской компании Lietuvos dujos, связанной с "Газпромом", снова прошли обыски

Украина активизирует диалог с Германией о реверсных поставках газа из Европы

Официального запроса России о 7 млрд долл. долга за газ нет

Россия отрицает связь запрета на поставку мяса из США со списком Магнитского

«Интер» подтверждает, что его купила GDF MEDIA Фирташа

Economist: справедливая цена доллара в Украине составляет 4,35 грн

AES продает свои активы в Украине

Газовые переговоры Украины и РФ пройдут на следующей неделе в Москве

Украина и Россия нашли возможность пересмотра цены на газ без ТС - Зурабов

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Азаров возмущен: счет "Газпрома" - это три месяца выплат украинским пенсионерам

Предъявленный Украине российским «Газпромом» счет в размере 7 млрд долл. - это три месяца выплат пенсий украинским пенсионерам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с активом Национального союза журналистов.

"Страна прилагает невероятнейшие усилия для обеспечения энергетической независимости, колоссальнейшие. Отрываем от всего и направляем средства на эти цели. Последний счет, который нам предъявил "Газпром" в 7 млрд долларов - это примерно три месяца выплат пенсий всем нашим пенсионерам", - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» выставил Украине счет на 7 миллиардов долларов за газ, который страна не закупала в 2012 году.

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В литовской компании Lietuvos dujos, связанной с "Газпромом", снова прошли обыски

31 января в офисе литовской газовой компании Lietuvos dujos прошли обыски, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Delfi.lt.

Двум ее сотрудникам были вручены «сообщения о подозрениях».

Обыски, по информации портала, проводились в связи с расследованием дела, в рамках которого представителей компании подозревают в мошенничестве и подделке документов (как уточняется, дело связано с подачей данных в Государственную комиссию по ценам и энергетике).

Следствие началось в ноябре 2012 года. Им занимаются прокуратура и Служба по расследованию финансовых преступлений.

Lietuvos dujos занимается поставками газа в Литву. Основными совладельцами компании являются «Газпром» (ему принадлежит доля в 37,1 процента), E.ON (38,9 процента) и литовский фонд государственного имущества (17,7 процента).

Ранее, в 2011 году в Lietuvos dujos также проводились обыски. Они прошли в Литве и ряде других европейских стран, в которых работают связанные с «Газпромом» компании, в рамках расследования Еврокомиссии, заподозрившей поставщиков газа в нарушении антимонопольного законодательства.

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Украина активизирует диалог с Германией о реверсных поставках газа из Европы

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и посол Федеративной Республики Германия в Украине Кристоф Вайл обсудили реверсные поставки газа из Европы, сообщила УНИАН пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, в частности, речь шла о сотрудничестве Украины с немецким газовым трейдером - компанией RWE.

«В конце встречи стороны договорились вести постоянный диалог в направлении двусторонних отношений энергетического сектора», - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

Компания «Нафтогаз Украины» не комментирует результаты импорта газа из Европы в 2012 году.

Напомним, что с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Официального запроса России о 7 млрд долл. долга за газ нет

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей Гончарук отмечает, что официальный запрос России относительно возвращения 7 млрд долларов долга за газ пока отсутствует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу на брифинге.

"Мы не имеем на сегодняшний день официального запроса... Если нет запроса - нет официальной позиции", - отметил А.Гончарук.

По его словам, комментарии, которые звучали в последнее время с украинской стороны, имеют право на жизнь.

При этом А.Гончарук прогнозирует сложные переговоры, если такой официальный запрос появится.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердила, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

31 января «Нафтогаз Украины» сообщил, что отправил «Газпрому» ответ на предъявленный счет.

«30 января компания «Нафтогаз Украины» направила ответ ОАО «Газпром». Все вопросы, связанные с выполнением контракта, будут решаться в соответствии с его условиями», - говорится в сообщении.

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Россия отрицает связь запрета на поставку мяса из США со списком Магнитского

Соединенные Штаты Америки необоснованно увязывают запрет на поставку американской свинины и говядины в Россию со списком Магнитского, сообщили УНИАН в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

«Из четырех широкомасштабно применяющих рактопамин при откорме животных стран (США, Канада, Мексика, Бразилия) не отреагировали на требование России конструктивно лишь США. К сожалению, компетентные органы США уклонились от профессионального обсуждения проблемы, а американской администрацией сделаны попытки придать российским требованиям политическую направленность, связать их с так называемым списком Магнитского, а также голословно обвинить Россию в нарушении принципов ВТО», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности потребителя у Россельхознадзора оставалась лишь одна возможность - введение временного ограничения на ввоз из США продукции высокого риска.

В сообщении отмечается, что несмотря на заверения американской стороны, безопасность рактопамина не подтверждена. Страны-экспортеры были также предупреждены о необходимости предоставления приложений к ветеринарным сертификатам, свидетельствующим о неприменении рактопамина при производстве такой продукции или заключений лаборатории, подтверждающих отсутствие рактопамина в поставляемом мясе. Россия фактически потребовала введения такой же системы гарантий, как Евросоюз, Китай и ряд других стран, которые также не позволяют импортировать мясо животных, получавших при откорме рактопамин. При этом США нашли возможность поставлять в Евросоюз продукцию, полученную без применения рактопамина, отказываясь вводить такую систему для поставок мяса в Россию и другие страны Таможенного союза.

Для обеспечения безопасности потребителя Россельхознадзор был вынужден проводить анализ поступающих из США партий мяса на рактопамин, фактически работая при этом за американскую ветеринарную службу. Положение осложнялось и тем, что при выявлении партий продукции, загрязненной рактопамином, российский бизнес нес ощутимые потери.

В ведомстве уточнили, что рактопамин разрешен для применения в 24 странах мира, а запрещен в 160.

Россельхознадзор намерен провести проверку работы американских контрольно-надзорных систем в марте-апреле.

Как сообщал УНИАН, Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на поставки американской свинины и говядины.

Отношения между странами обострились после того, как Сенат Конгресса США 6 декабря 2012 года принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

28 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получивший неофициальное название «закона Димы Яковлева» и ставший ответом России на принятый в США «акт Магнитского».

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«Интер» подтверждает, что его купила GDF MEDIA Фирташа

Телеканал «Интер» подтверждает, что его купила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу, сообщает пресс-служба канала.

В сообщении отмечается, что сегодня компания K.H. MEDIA LIMITED, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании INTER MEDIA GROUP LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов США. Покупателем Группы выступила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.

«Таким образом, контроль над телеканалами Интер, НТН, К 1, Мега, Энтер-фильм, К2, Пиксель и MTV перейдет к GDF MEDIA LIMITED после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении.

«Интер» цитирует комментарий В.Хорошковского, который поблагодарил сотрудников Группы Интер за плодотворный многолетний труд, результатом которого стали лидерские позиции Группы на рынке украинского телевидения.

По итогам 2012 года телеканал Интер завоевал первое место по основным аудиториям 18+ (вся Украина) и 18-54 (50+).

"В сложившихся условиях я не имею возможности обеспечивать развитие Группы, и именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией относительно продажи", - отметил В.Хорошковский.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что владелец Group DF Дмитрий Фирташ реализовал опцион на покупку U.A. Inter Media Group Валерия Хорошковского.

U.A. Inter Media Group владеет контрольным пакетом акций телеканала «Интер», ей принадлежит еще 8 телеканалов, включая К1, К2, и «Мегаспорт».

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Economist: справедливая цена доллара в Украине составляет 4,35 грн

Национальная денежная единица Украины, гривня, недооценена к американскому доллару, ее справедлива цена составляет 4,35 грн против нынешних более 8 грн.

Об этом свидетельствует обнародованное сегодня исследование британского экономического журнала Economist, который оценивает адекватность стоимости валют на базе сравнительной покупательской способности в разных странах и стоимости бутерброда "БигМак" в сети «Макдональдс».

Согласно принятому в исследовании курсу гривни к доллару, "БигМак" в Украине стоит 2,33 доллара (19 грн) по сравнению с его максимальной стоимостью более 9 долл. в Венесуэле и около 1,7 долл. в Индии, где он стоит дешевле всего.

В США этот бутерброд в начале текущего года стоил 4,4 долл., в Китае – 2,6 долл., в России – 2,4 долл.

В соседней с Украиной Польше "БигМак" стоит 2,9 долл., тогда как в странах зоны единой европейской валюты – 4,9 долл., в Великобритании – 4,25 долл.

Индекс "БигМака" свидетельствует, что валюты около половины из более 60 исследуемых стран недооценены к доллару, а завышенный курс – у 11 государств, лидером среди которых является Венесуэла. Ее национальный боливар, согласно индексу, переоценен почти на 110%.

Самой недооцененной валютой является индийская рупия, которая должна стоить на 60% больше.

Украинская гривня недооценена примерно на 47% на фоне заниженной на 45% стоимости российского рубля и на 30% – польского злотого.

Адекватный курс к доллару, согласно "Индексу БигМака", имеют только 3 страны – Коста-Рика, Чили и Новая Зеландия.

Как сообщал УНИАН, украинские и международные экономисты прогнозируют в текущем году снижение курса гривни. По их прогнозам, к концу года она может подешеветь к доллару на 10-30%.

Американский доллар в гривне стоил меньше всего в начале введения национальной денежной единицы Украины (1993 год) - 1,8 грн/долл. Позже, в 1998 и 2008 годах, произошла девальвация национальной валюты, в результате чего курс доллара к гривне вырос до 8 грн/долл., а на фоне панических настроений населения в начале последнего финансового кризиса четыре года назад стоимость наличного доллара доходила даже до 10 грн.

Справка УНИАН. Журнал Economist создал "Индекс БигМака" в 1986 году, чтобы отслеживать адекватность стоимости национальных валют на базе теории паритета покупательской способности (PPP), согласно которой в конечном итоге все товары во всем мире должны стоить одинаково.

Ряд экономистов считают неадекватной такую оценку курсов, поскольку цена бутерброда не отображает ряда важных факторов, которые не учитываются при определении этого индекса.

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AES продает свои активы в Украине

Американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «АЕС Киевоблэнерго» и 84,56% акций «АЕС Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании AES.

«Мы продолжаем наш выход из рынков, которые не составляют часть нашего стратегического видения», - сказано в сообщении со ссылкой на слова исполнительного вице-президента корпорации AES.

Согласно сообщению, корпорация AES получила предложение от VS Energy International, и стороны договорились о продаже. Закрытие сделки ожидается после получения разрешения регуляторных органов и может занять от нескольких месяцев до полугода.

«Компании «АЕС Киевоблэнерго» и «АЕС Ривнеоблэнерго» продолжают работать в обычном режиме, поставляя электроэнергию потребителям Киевской и Ривненской области, при этом выполняя все обязательства перед всеми заинтересованными сторонами: сотрудниками, потребителями, партнерами и государственными органами», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2013 года американская корпорация AES, являющаяся крупнейшим акционером двух украинских энергопоставляющих компаний, отрицала продажу своих долей в «АЕС Киевоблэнерго» и «АЕС Ривнеоблэнерго».

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером «АЕС Киевоблэнерго» и «АЕС Ривнеоблэнерго» является зарегистрированная в городе Арлингтоне (США, штат Вирджиния) корпорация AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна из дочерних структур американской компании AES Corp., выигравшей в апреле 2001 года приватизационный конкурс по продаже пакетов акций облэнерго. Покупатель заплатил за 75% акций «АЕС Ривнеоблэнерго» 125 млн грн и за 89,12% акций «АЕС Киевоблэнерго» 249 млн грн.

«АЕС Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

«АЕС Ривнеоблэнерго» обслуживает 404 тыс. потребителей Ривненской области и 27 тыс. км линий электропередач.

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Газовые переговоры Украины и РФ пройдут на следующей неделе в Москве

В начале следующей недели в Москве пройдут переговоры украинских и российских экспертов в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Он отметил, что вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко 22 января провел переговоры в Москве с «Газпромом». По информации М.Зурабова, тогда тема задолженности Украины перед «Газпромом» не обсуждалась.

«Хотя если бы эта тема могла бы некоторым радикальным образом поменять позиции сторон, то, конечно же, она была бы в повестке. Я также знаю о том, что в ближайшие дни, в начале следующей недели эксперты «Нафтогаза» и министерства (угольной промышленности и энергетики - УНИАН) побывают в Москве, где эти переговоры будут продолжены», - отметил он.

М.Зурабов уточнил, что следующий раунд переговоров пройдет между вице-премьерами Украины с российским руководством в Москве.

«Эта работа также ведется. У нас нет оснований считать, что проблема неурегулированной задолженности по прошлому году, связанная с тем, что украинская сторона не выбрала весь формально законтрактованный в соглашении газ, может негативно повлиять на продвижение по пути достижений новых договоренностей в энергетическом сотрудничестве», - подчеркнул он.

«Известно, что в декабре 2012 года планировалась встреча на высшем уровне, на которой предполагалось, что Российская Федерация и Украина выдут на какие-то новые рубежи, на качественно новый уровень сотрудничества в энергетической сфере. Может возникнуть предположение, что подобные шаги со стороны «Газпрома» надо расценивать, как либо отказ продолжать развивать достигнутые договоренности и выходить уже на подготовленные решения, либо, как всегда, к тому, что те базовые принципы, на которых эта работа сейчас ведется, должны быть переосмыслены. Опять же не так — это работа продолжается», - сказал М.Зурабов.

Посол отметил, что с российской стороны переговоры между Украиной и Россией в энергетической сфере происходят так, как президенты двух стран договаривались в конце 2012 года.

Как сообщал УНИАН, цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м).

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Украина и Россия нашли возможность пересмотра цены на газ без ТС - Зурабов

Украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Развитие ситуации в части касающейся энергетического сотрудничества, во всяком случае, то, что я сейчас знаю по поводу того, как предполагается в дальнейшем реализовывать сотрудничество в газовой сфере с учетом украинской газотранспортной системы, цены на российский газ и ряда смежных вопросов, все это свидетельствует о том, что российское и украинское руководство нашли подходы, согласно которым может произойти снижение цены на газ и пересмотр базового контракта вне контекста вступления Украины в Таможенный Союз», - сказал М.Зурабов.

В связи с этим он отметил, что в случае, если Украина вступит в ТС, это приведет к тому, что страна будет получать российский газ по той же цене, по какой его получают другие члены Таможенного Союза. «Хочу подчеркнуть, мы нашли подходы, выходы на взаимоприемлемые решения по энергетическому сотрудничеству, включая цену на газ вне интеграционного контекста», - подчеркнул М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, в декабре Михаил Зурабов заявил, что создание двустороннего консорциума или совместного предприятия по управлению газотранспортной системой позволит снизить цену на газ для Украины. При этом он не назвал возможный размер снижения цены, отметив, что он, конечно, не был бы настолько велик, сколько при присоединении Украины к Таможенному союзу.

Напомним также, что 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Некоторые эксперты считают выставленный российским "Газпромом" счет на 7 млрд долл. за не отобранный Украиной в прошлом году российский газ экономическим шантажом с целью вынудить Украину ко вступлению в Таможенный союз.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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