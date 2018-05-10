Баланс: газовая история продолжилась, власть ведет долгожданные переговоры с МВФ, Азаров решил проблемы путем увольнения, Ахметову «подарили» шельф Черного моря, а "Интер" купил Фирташ

На текущей неделе самой обсуждаемой продолжала оставаться «газовая» тема. Свои претензии к Украине по поводу оплаты 7 млрд долларов за недобор в 2012 году газа «Газпром» не комментирует. Зато отечественные чиновники это делают охотно. Премьер-министр Николай Азаров высказал возмущение таким шагом России, сравнив предъявленный счет с выплатой в течение 3 месяцев украинским пенсионерам. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в очередной раз утверждал, что Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства перед российским газовым монополистом. А глава МИДа Леонид Кожара во время своего визита в Брюссель для обсуждения будущего саммита Украина-ЕС вообще «сыграл на европейскую публику», категорично заявив, что Украина не будет оплачивать счет в 7 млрд долларов. Он «предупредил Россию, что, если она сохранит цены на газ для Украины на прежнем уровне, то может в результате потерять свой главный экспортный рынок".

Эксперты сходятся во мнении, что конфликт может разрешиться в суде, при этом Украина только выиграет. «Претензии «Газпрома» не имеют оснований, так как минимальный годовой объем был выбран. Претензия «Газпрома» продиктована исключительно логикой Кремля, а не логикой корпоративного бизнеса», - подчеркивает директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар. - Искать проблему в объемах газа не стоит. Это лишь повод для войны. Это наталкивает на мысль о некоей подготовке к чему-то глобальному».

Между тем, по мнению экспертов, несмотря на ряд преимуществ при рассмотрении в суде газового конфликта Украине не хватает главного - наличия сильной политической воли у главы государства. «Ключевые игроки нового правительства, которые только усаживаются в кресла, еще неуверенно себя чувствуют без директив сверху, а директива сверху, в условиях авторитарного государства, может исходить только от одного лица, а это лицо пока не знает, что надо делать», - подчеркивает Гончар.

История закончилась пока на том, что «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на претензию. «Газпром» пока no comments… При этом советник Президента Украины - руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей Гончарук сказал, что официальный запрос России относительно возвращения 7 млрд долларов долга за газ пока отсутствует. "Мы не имеем на сегодняшний день официального запроса... Если нет запроса - нет официальной позиции", - как бы подытожил Гончарук.

Кстати, в развитие темы - посол РФ в Украине Михаил Зурабов сообщил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный Союз...

Еще одной важной новостью недели было начало переговоров власти с МВФ, приезд миссии которого состоялся согласно заявленной дате. По словам директора департамента внешних связей Фонда Джерри Райса, миссия готова обсуждать широкий круг экономических вопросов для обновления имеющихся у нее данных, чтобы определить дальнейшие пути сотрудничества.

В преддверии приезда представителей Фонда первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что Украина рассчитывает договориться с МВФ о получении нового кредита стэнд-бай в объеме порядка 15,4 млрд долл. Хотя, чуть позже министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов отметил, что подписания соглашения о новой программе сейчас не ожидается.

«Старая» программа сотрудничества с МВФ была принята при смене руководства страны в 2010 году. Ее объем составил 15,5 млрд долл. Летом того же года Украина получила первый транш в размере 1,89 млрд долл., в декабре - второй на 1,5 млрд долл. После этого выделение средств было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств. МВФ настаивает на реформе «Нафтогаза», гибкой курсовой политике Нацбанка и повышении тарифов на газ и теплоснабжение для населения. С первыми двумя «предложениями» Фонда вроде все в порядке – Янукович еще находясь в Давосе заявил, что в скором времени НАК будет реорганизована, НБУ постоянно утверждает, что гибкий курс уже в ходу. Остается только тарифный вопрос. Власть ищет компромисс. К примеру, Азаров заявил, что поднять тарифы могут только для определенной категории граждан – обеспеченных. Видимо, одно из главных препятствий на пути заключения сделки с МВФ по новому займу будет устранено. В этом уверены и в Администрации Президента. Вот только бы украинцы остались довольны. Зная правила верхов – не трогать «своих», пострадать от «честной» тарифной политики могут как раз те, кто и так с трудом оплачивает свои «квадраты».

Между тем, по мнению экспертов агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны МВФ, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

И в этом прогнозе есть смысл – госдолг Украины за декабрь 2012 года вырос на 2,8% - до 64,5 млрд долларов. Таким образом, общая сума обязательств страны за 2012 год выросла почти на 9%. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза – до 4,2 млрд долл. А золотовалютные резервы Национального банка в декабре сократились на 3,3%, составив на 1 января 2013 года (по оперативным данным) более 24,5 млн долл. Этот показатель, в принципе, является критическим. Отметка 24 млн долл. – лакмус для выделения кредитов. Они при снижении этой нормы выдаются под более высокие ставки.

Еще на этой неделе премьер-министр, как и обещал, решил проблемы с регистрацией вещных прав, которые возникли при обкатке новой системы. Он ответил на претензии украинцев к работе Укргосреестра - отсутствие четкой и понятной информации, огромные очереди, а также то, что поблизости нет банков или сберкасс для проплаты счетов – инициированием увольнения главы ведомства Леонида Ефименко. И буквально через день Президент подписал соответствующий указ. Возможно, это решит проблему удобства при регистрации сделок. А как быть с тем, что затраты на это выросли, как минимум, вдвое. Кого нужно уволить?..

Еще одно странное увольнение - Кабинет министров на своем заседании 30 января освободил от должности главы Аграрного фонда Игоря Якубовича и назначил на этот пост Александра Кирюка. Уже на следующий день Якубович возглавил Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. Комментариев данной рокировки нет. Но можно догадаться, что перестановка связана с перераспределением на рынке.

К слову о кадрах. Уже второй месяц подряд новосозданный Кабмин работает в недоукомплектованном составе - по-прежнему не назначены министры культуры и промышленной политики.

Не обошлось и без «корпоративных» новостей - компания Рината Ахметова купила Vanco Ukraine, в которой и так имела свою долю. Речь идет о добыче топлива в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. С компанией Vanco, которая еще в 2006 году победила в конкурсе на разработку шельфа, а в 2007 году заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции, много лет сражались «попередники». Им, наверное, претило, что к Vanco имели прямое отношение Ринат Ахметов и его соратник Евгений Новицкий. Даже обращались в Стокгольмский арбитраж. Но в 2010 году власть заявила, что спор скоро будет исчерпан. Так оно и вышло – Кабмин в 2011 году заново одобрил соглашение с Vanco, а на днях Ставицкий заявил, что Стокгольмский арбитражный суд в конце декабря 2012 года утвердил его. Правда, последний фигурант не комментирует заявление министра, ссылаясь на конфиденциальность. Как бы там ни было, но можно с уверенность сказать, что Ахметов получил от власти очередной подарок – недра Черного моря.

Кроме того, телеканал «Интер» купила GDF MEDIA LIMITED Дмитрия Фирташа. Как уточнили в Группе "Интер", компания K.H. MEDIA LIMITED, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании INTER MEDIA GROUP LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов США. Покупателем Группы выступила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.

«Таким образом, контроль над телеканалами Интер, НТН, К 1, Мега, Энтер-фильм, К2, Пиксель и MTV перейдет к GDF MEDIA LIMITED после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении Группы "Интер".

"В сложившихся условиях я не имею возможности обеспечивать развитие Группы, и именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией относительно продажи", - пояснил ситуацию Хорошковский.

Но на этом корпоративные новости не закончились. Американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «АЕС Киевоблэнерго» и 84,56% акций «АЕС Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International, которую связывают с Россией. Закрытие сделки ожидается после получения разрешения регуляторных органов и может занять от нескольких месяцев до полугода.

Нана Черная (УНИАН)