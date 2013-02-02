Азаров хвастается: Кабмин за три года не приобрел ни одного дорогого авто

За последние три года Кабинет министров не приобрел ни одного дорогого автомобиля и запретил это делать всем бюджетным организациям.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«За последние три года Кабинет министров не приобрел ни одного дорогого автомобиля, более того, запретил всем бюджетным организациям это делать. Действует режим строгой экономии. А когда где-то есть попытки отдельных чиновников это делать, то, во-первых, они не пропускаются через органы Казначейства, а, во-вторых, чиновник после такой попытки увольняется с занимаемой должности», - сообщил Н.Азаров.

При этом он отметил, что за трехлетний период сложно было решать вопросы с приобретением автомобилей лишь мэрами городов.

«Там мы не пропускали оплаты, но по таким чиновникам Кабинет министров не имеет права принимать административные решения, тут дело за избирателями», - отметил Н.Азаров.