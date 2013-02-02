Керри вступил в должность госсекретаря США

Новый госсекретарь США Джон Керри приведен к присяге в ходе закрытой церемонии в здании Конгресса.

На этом посту Дж.Керри сменил Хиллари Клинтон, возглавлявшую Госдепартамент с 2009 года, передает Русская служба Би-Би-Си.

Демократ, ранее занимавший пост сенатора от Массачусетса, стал 68-м госсекретарем США.

Ранее в пятницу Х.Клинтон произнесла прощальную речь перед сотрудниками Госдепартамента, в которой назвала свою работу на посту главного в стране дипломата "уникальным, интересным и сложным" опытом.

Х.Клинтон призвала своих бывших подчиненных работать под руководством Дж.Керри так же хорошо, как они работали в последние четыре года.

За время на посту госсекретаря Х.Клинтон посетила 112 стран, а общее расстояние, которое она преодолела в авиаперелетах, достигает почти миллиона воздушных миль.