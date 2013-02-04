Арбузов считает преждевременным вопрос его назначения премьером - "очень многому надо учиться"

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов считает преждевременным вопрос его назначения главой правительства.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

«Вы знаете, я очень тяжело переживаю переход из Нацбанка на эту должность (первого вице-премьера – УНИАН). Мне очень многому надо учиться, это вопрос преждевременный, и я думаю, что мне нужно доказать самому себе, что я могу выполнить ту работу, которую мне доверили сейчас. Это самое главное», - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что работать в правительстве ему интересно. «Вхожу в курс. Непросто, но интересно. Работы стало больше, работа стала разнообразнее. Для меня экономика была понятна в Нацбанке. Думаю, что разберусь и здесь», - заявил первый вице-премьер.

Как известно, ряд экспертов прогнозируют, что С.Арбузов уже в первой половине 2013 года может занять пост премьер-министра Украины.