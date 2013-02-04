ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Продажа «Интера»: «семья» готовит медиаимперию к выборам» пишет: на прошлой неделе состоялась, возможно, самая крупная сделка года - Group DF Фирташа купила у Хорошковского телевизионный холдинг "Интер". Эксперты считают, что Хорошковский совершил удачную сделку - лишился проблем с властью и получил большие деньги…

http://delo.ua/ukraine/prodazha-intera-semja-gotovit-mediaimperiju-k-vyboram-196316/

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Также «Дело» в публикации «Инвестиции на фондовом рынке планируют упростить» пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку задумала упростить «бумажные» процедуры, касающиеся квалифицированных инвесторов…

http://delo.ua/finance/investicii-na-fondovom-rynke-planirujut-uprostit-196250/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Взгляд концентрируется на трубе», в котором пишет: накануне очередного раунда переговоров по газовому вопросу Россия подает официальному Киеву сигналы о возможности урегулирования существующего конфликта. Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что претензии к «Нафтогазу» в размере $7 млрд могут быть отозваны, а цена газа для Украины снижена за счет создания газотранспортного консорциума. Переговоры между странами начнутся уже на этой неделе. Впрочем, пока украинская сторона хотела бы рассматривать эти вопросы отдельно, отмечают в Минэнерго. А эксперты называют стратегию, выбранную Россией, попытками давить на Украину…

http://www.kommersant.ua/doc/2119807

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Без ВТО не разобраться», в котором пишет: Молдавия готова вернуться к рассмотрению торговых споров с Украиной в рамках Всемирной торговой организации, поскольку Украина не сдержала слово и не ликвидировала с 2013 года дискриминационное налогообложение молдавского дивина. Провал двусторонних переговоров может послужить уроком для других стран, которые будут соглашаться использовать в переговорах с Киевом лишь механизмы ВТО, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2119737

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«Сегодня» в публикации «Украинцам придется подождать деньги по вкладам СССР» пишет: эксперты прогнозируют, что компенсации будут, но их мнения расходятся в сроках и суммах…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincam-pridetsya-podozhdat-dengi-po-vkladam-SSSR.html

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Также «Сегодня» в публикации «У Верховной Рады грандиозные планы» пишет: речь идет о пересмотре бюджета, реформировании «Нафтогаза» и принятии скандальных законопроектов…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/plany-Verhovnoy-Rady.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс: газовая история продолжилась, власть ведет долгожданные переговоры с МВФ, Азаров решил проблемы путем увольнения, Ахметову «подарили» шельф Черного моря, а «Интер» купил Фирташ» подает обзор основных событий прошедшей недели...

http://economics.unian.net/rus/news/155805-balans-gazovaya-istoriya-prodoljilas-vlast-vedet-dolgojdannyie-peregovoryi-s-mvf-azarov-reshil-problemyi-putem-uvolneniya-ahmetovu-podarili-shelf-chernogo-morya-a-inter-kupil-firtash.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Квоты на мигрантов оставили Москву без дворников» пишет: в центре столицы России не хватает более 1 тыс. дворников. А в Восточном округе свободные от гастарбайтеров ставки в сфере ЖКХ хотят предложить жителям Самары…

http://izvestia.ru/news/544167

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«Ведомости» в публикации «Банки снижают ставки по депозитам населения» пишут: излишек средств банкам ни к чему, так как вкладывать деньги некуда…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8689551/banki_ne_ohotyatsya_za_dengami_grazhdan

(УНИАН)