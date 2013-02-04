Анонс на 5 февраля

* Состоится открытие второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

* Состоится итоговое расширенное заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, на котором планируется рассмотреть вопросы: «Об итогах деятельности по регулированию ядерной и радиационной безопасности за 2012 год и приоритетные направления на 2013 год».

* Пресс-конференция на тему: "Рынок обращения с твердыми бытовыми отходами - итоги 2012 года. Проблемы и перспективы 2013 года". Организатор - ГП "Укрекоресурсы". Участники: Дмитрий Радионов, директор ГП "Укрекоресурсы"; Павел Жила, глава Государственной экологической инспекции Украины; Владимир Щиголь, начальник юридического департамента ГП "Укрекоресурсы".

* Пресс-конференция на тему: "Инвестиционное роуд-шоу Invest in Ukraine привлечет в Украину более $150 млн". Участники: соучредитель, управляющий партнер инвестиционного холдинга Pro Capital Group Дмитрий Олейник; директор департамента рынков капитала инвестиционного холдинга Pro Capital Group Антонина Гапченко; директор Украинского Бизнес Центра в Лондоне Владислава Билоцкая; исполнительный директор Федерации работодателей г. Киева Юлия Бенцлер; финансовый директор ООО "Черкасский завод автохимии" Алла Ходарева.

* Пресс-конференция на тему: "Текущее состояние рынка агрострахования и роль агрострахового пула в системе субсидированного агрострахования". Организатор - Представительство Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка). Участники: Баграт Ахиджанов, директор Департамента финансово-кредитной политики Минагрополитики и продовольствия Украины, Виталий Самарский, гендиректор ОС «Аграрной страховой пул»; Гари Роше, руководитель Программы IFC «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине»; Ирина Головко, зам.руководителя Проекта IFC «Развитие агрострахования в Украине»; представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

* Круглый стол на тему: "Стратегия развития Киевской области. Инвестиции, бизнес, ЖКХ". Участники: Станислав Захаров, директор департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере жизнеобеспечения Министерства регионального развития и строительства; Татьяна Ревенко, начальник управления предпринимательской деятельности КОГА; Ольга Шевченко, завсектором регионального развития НИСИ Украины; Мирослав Питцык, исполнительный директор Ассоциации городов Украины; Руслан Ильичев, ген.директор Федерации работодателей Украины, Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Дмитрий Олейник, зампредседателя совета Федерации работодателей Украины, Андрей Гусельников, вице-президент Лиги экспертов Украины; Светлана Бовсуновская, президент Лиги экспертов Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «Реальное состояние банковской отрасли. Поможет ли Украине кредит МВФ? ». Участники: Степан Кубив, зам.председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации; Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков.

* Пресс-конференция на тему: «Хватит ли бюджета на выполнение социальных обещаний власти?». Участники: эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко, председатель Национального форума профсоюзов Мирослав Якибчук, представитель Министерства социальной политики Украины.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит торговое заведение с целью проверки цен, качества и происхождения товара.

* Состоится открытая дискуссия на тему: «Бюджет и банки: может ли государство помочь возобновить кредитование?». Организатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: И.Прасолов, министр экономического развития и торговли Украины, А.Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики, А. Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Г.Пахачук, директор департамента долгового и международной финансовой политики Министерства финансов Украины; В.Рыбачук, председатель правления ГИУ; Д.Зинков, председатель правления ПАО КБ «Надра», Ю.Блащук, председатель Наблюдательного совета Platinum Bank; С.Шлапак, первый зам.председателя правления АБ «Укргазбанк».

* Пресс-конференция на тему: "Нарушение прав человека в деле Элита-Центр. Почему не выполняются позитивные новеллы нового УПК". Участники: Виктор Бояров, адвокат, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины; Кирилл Легких, адвокат, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины; Леонид Лазебный, главный редактор журнала "Адвокат"; Виктор Грицюк, адвокат подозреваемого А.Шахова по делу "Элита-Центр".

* Пресс-конференция на тему: "Новый закон о банкротстве: взгляд арбитражных управляющих". Участники: президент Союза кризис-менеджеров Украины, председатель Общественного совета при Госпредпринимательстве Украины Павел Михайлиди; арбитражный управляющий, председатель Запорожской Независимой ассоциации арбитражных управляющих Сергей Багмет (г.Запорожье); арбитражный управляющий Кирилл Лисеев (г.Одесса); арбитражный управляющий Александр Капцов (г.Киев); арбитражный управляющий Игорь Шевченко (г.Сумы).

* В прямом эфире социального ток-НЕшоу «Киевский форум» на «Центральном канале» (КДР ТРК) состоится обсуждение темы "Бизнес в Украине: pro bono publico?". Автор и ведущая программы - Рена Назарова. К участию приглашены: министр социальной политики Н.Королевская, глава Федерации профсоюзов Украины Ю.Кулик, народные депутаты Украины А.Кинах, О.Продан, председатель НСЖУ О.Наливайко, зам.председателя Совета ФРУ А.Безлюдная, председатель правления Центра развития корпоративной социальной ответственности М.Сапрыкина, исполнительный директор МФ «Відродження» Э.Быстрицкий, представители украинской сети Глобального договора ООН, сообщества СВБ, общественных организаций, бизнесмены, журналисты. Основная тема обсуждения - становление и развитие социально ответственного бизнеса в украинских реалиях, налаживание диалога между бизнесом и обществом на национальном уровне. Также гости в студии обменяются мнениями по основным направлениям государственной политики, которые сегодня стимулируют корпоративную общественную ответственность и требуют своей реализации на всех уровнях социального партнерства.

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