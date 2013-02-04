ТОП-10 (4 февраля)

Украина предлагает России участвовать в модернизации ГТС - Азаров

Договориться с МВФ о новом кредите правительство надеется до марта

У Украины проблемы с LNG-терминалом - Турция неохотно ведет переговоры по Босфору

«Газтек» стал собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза»

В Украине падает уровень оплаты газа. Бойко поручил создать рабочую группу по расследованию причин

Украина проводит доразмещение 10-летних евробондов с ориентиром доходности 7,75% - источник

Миндоходов предлагает ввести акцизные марки с трехуровневой защитой

Назначен новый глава правления ПФТС

В Киеве подорожал хлеб, но не социальный, успокаивает власть

Компания Ахметова разрушит здание киевского ЦУМа, оставив только два фасада

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Украина предлагает России участвовать в модернизации ГТС - Азаров

Украина продолжает настаивать на пересмотре газового контракта 2009 года и предлагает Российской Федерации принять участие в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем.

«Мы продолжаем переговоры с нашими российскими партнерами. Мы им предлагаем принять участие в модернизации нашей ГТС. Мы настаиваем на пересмотре крайне невыгодного для нас контракта 2009 года на поставку газа», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом - 432 долларов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 февраля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Договориться с МВФ о новом кредите правительство надеется до марта

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что Украине до марта удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о получении нового кредита.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» 3 февраля.

По словам С.Арбузова, в случае договоренности решение Советом директоров ВМФ о предоставлении кредита может быть принято уже в начале марта.

«Да, наверное, где-то так (в начале марта – УНИАН) для того, чтобы решение было принято, если мы сможем договориться и найти решение, удобное для двух сторон», - заявил С.Арбузов.

Он также сообщил, что с 29 января представители миссии МВФ проводили в Украине техническую работу, а с 4 февраля при участии руководителя миссии начнутся более предметные переговоры по подготовке новой программы сотрудничества.

«Всю прошлую неделю работала техническая миссия. С понедельника мы продолжаем работать немного в другом составе: приезжает руководитель миссии Кристофер Джарвис, будут встречаться уже министры и будут вырабатываться решения. Мы очень рассчитываем на то, что договоренность состоится и страна получит необходимое количество денег, чтобы сбалансировать риски, которые сегодня импортируются из экономик других стран», - завил С.Арбузов.

Он отметил, что на сегодняшний день в мировых финансах достаточно серьезная нестабильность, и Украина не исключение.

«Мы получаем импорт этих проблем, поэтому должны предусмотреть все риски, и работа с МВФ очень важна. Мы сегодня прилагаем все усилия для того, чтобы страна получила помощь и вышла из ситуации, в которой находится», - сказал С.Арбузов.

Он также сообщил, что в переговорах по подготовке новой программы Украина и МВФ обсуждают вопрос монетарной и курсовой политики Нацбанка, вопрос дефицита бюджета и вопрос тарифной политики.

«Все эти вопросы сейчас обсуждаются. Они непростые…Однозначно мы настроены на результат, и группа, которая приехала, тоже настроена на результат. Если мы будем плодотворно работать и находить разумные компромиссы, то наша деятельность должна увенчаться положительным результатом», - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ, прибывшая в Украину 29 января, до 12 февраля намерена обсудить новую программу сотрудничества.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

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У Украины проблемы с LNG-терминалом - Турция неохотно ведет переговоры по Босфору

Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по вопросам международной энергетики Карлосом Паскуалем.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала» для приема сжиженного газа. Связаны они прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2012 года в Киеве состоялось Второе заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В. Янукович и Р. Эрдоган дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве «LNG-терминала» (терминала по приему сжиженного газа) на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства «LNG-терминала» на ее территории.

По словам посла Украины в Турции Сергея Корсунского, режим судоходства в проливах Дарданеллы и Босфор регулируется международным правом. «Согласно конвенции, Турция не может не пропустить танкеры с сжиженным газом, нет никаких оснований. В то же время, Турция имеет право регулировать режим прохождения залива», - пояснил он.

С.Корсунский также отметил, что в случае доставки танкером сжиженного газа из Катара в Украину на «LNG-терминал» для Турции это будет дополнительной нагрузкой небезопасным трафиком. "Мы это понимаем… У нас нет альтернативы. Это единственный путь, по которому мы можем получить альтернативный газ», - отметил он.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

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«Газтек» стал собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза»

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов компания «Газтек» стала собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза».

Как сообщает электронная система раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец третьего квартала 2012 года "Газтек" сконцентрировал в своей собственности 50% акций «Хмельницкгаза».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины, в декабре 2012 года «Газтек» на приватизационном конкурсе также приобрел около 0,998% «Хмельницгаза». Таким образом, а настоящее время "Газтек" является собственником практически контрольного пакета акций компании.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» (г. Хмельницкий) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также банк «Надра».

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В Украине падает уровень оплаты газа. Бойко поручил создать рабочую группу по расследованию причин

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко поручил Минэнергоугля, Минрегиону и НАК "Нафтогаз Украины" в двухнедельный срок создать рабочую группу по анализу причин неудовлетворительного состояния расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба вице-премьер-министра.

«Необходимо, чтобы в следующие две недели была отработана система с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Минэнергоугля, компанией «Нафтогаз Украины», заключены договоры, разработаны графики погашения задолженности, и мы подвели предварительные итоги в середине февраля. Если не будет отклика от областей о погашении задолженности, хочу сразу предупредить об административных мерах», - сказано в сообщении пресс-службы со ссылкой на слова Ю.Бойко.

При этом, как передает пресс-служба, Ю.Бойко обратил особое внимание на недопустимость неудовлетворительной ситуации с расчетом за энергоносители в Луганской и Житомирской областях.

«У вас самый низкий уровень расчетов с начала отопительного сезона. У вас есть две недели на наведение порядка и согласование с «Нафтогазом Украины» графика погашения задолженности», - заявил вице-премьер-министр Украины, обращаясь к заместителю председателя Луганской облгосадминистрации Сергею Михееву.

Одновременно Ю.Бойко отметил положительный опыт Закарпатской области по расчетам за газ и призвал руководство других регионов его изучить.

«Я хочу поблагодарить Закарпатскую область, которая имеет уровень расчетов 93%, а задолженность за все отопительные сезоны - всего 780 тыс. грн. Как видим, есть и положительные примеры областей и предприятий, которые вовремя рассчитываются, но, к сожалению, больше негативных. При среднем уровне расчетов, с учетом субвенций по местным бюджетам и покрытием разницы в тарифах, с начала отопительного сезона - 72% по стране, некоторые области рассчитались на значительно меньшем уровне», - отметил Ю.Бойко.

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Украина проводит доразмещение 10-летних евробондов с ориентиром доходности 7,75% - источник

Украина в понедельник, 4 февраля, объявила о намерении разместить 10-летние еврооблигации с ориентиром доходности около 7,75%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

В конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

Инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов «удачным», позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.

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Миндоходов предлагает ввести акцизные марки с трехуровневой защитой

Министерство доходов и сборов Украины предлагает ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на разработанный проект соответствующего постановления Кабинета министров.

Согласно разработанному документу, введение новых акцизных марок - один из этапов создания комплексной автоматизированной системы учета оборота алкогольных напитков и табачных изделий, суть которой в полном контроле за производством, оптовыми поставками и розничной торговлей подакцизными товарами.

По мнению экспертов министерства, принятие постановления обеспечит не только эффективный государственный контроль в сфере оборота подакцизных товаров, но и наполнит государственный бюджет платежами по акцизному налогу. Кроме того, это защитит потребителя от фальсификата, способного причинить значительный вред жизни и здоровью.

Вместе с тем, Миндоходов предлагает увеличить стоимость акцизных марок, поскольку она оставалась неизменной с 2008 года, в то время как производители алкоголя и сигарет повысили цену на свою продукцию в несколько раз.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.

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Назначен новый глава правления ПФТС

Наблюдательный совет фондовой биржи ПФТС своим решением от 1 февраля т.г. избрал председателем правления биржи Игоря Селецкого, ранее временно исполнявшего обязанности председателя правления, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Набсовет также продлил контракт с действующим членом правления биржи Богданом Лупием, избрал членом правления биржи Сергея Данова.

Обновлен также состав членов постоянной дисциплинарной комиссии биржи - членами комиссии назначены Наталья Бачинская (директор ООО «АЛОР Украина») и Антон Бартенев (специалист отдела торговли ценными бумагами казначейства ПАО «Укрсоцбанк»);

Биржевым арбитром назначена Наталья Бачинская.

Должностным лицом службы внутреннего аудита (контроля) биржи назначен член правления биржи Богдан Лупий.

Как отметили на бирже, заседание набсовета ПФТС было проведено опросным путем, в нем приняли участие все действительные его члены.

Напомним, ранее вокруг назначения руководства биржи ПФТС возник конфликт, связанный с планами ряда акционеров назначить на пост руководителя биржи зампредседателя Украинской биржи Евгения Комиссарова. Позднее набсовет ПФТС назначил члена Совета директоров биржи Игоря Селецкого временно исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Фондовая биржа ПФТС». Набсовет также отказался рассмотреть вопрос о продлении трудового договора с предыдущим председателем правления биржи Александром Скляровым.

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В Киеве подорожал хлеб, но не социальный, успокаивает власть

В Киеве цена на социальные сорта хлеба остается неизменной, то есть такой, какой была на конец прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и директор ОАО “Киевхлеб” Владимир Череда.

Как уточнил А.Голубченко, на сегодняшний день стоимость сортов хлеба широкого потребления, которые называют социальными сортами, такая же, как и на конец прошлого года. И это подтверждают данные “Киевхлеба”, сказал он. Так, согласно документам предприятия, на батон “Нарезной” остается отпускная цена на 1 февраля 2,88 грн, на хлеб “Украинский домашний” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн., “Печерский” – 2,94 грн.

В то же время А.Голубченко отметил, что зафиксировано повышение, в частности, на “Украинский столичный” - с 4,02 грн до 4,26 грн, то есть на 6% (в розничной торговле с 4,52 грн до 4,80 грн); на батон “Киевский нарезной” - с 3,30 грн до 3,54 грн, то есть повышение 7,2% (в розничной торговле с 3,70 грн до 4,00 грн). Как обратил внимание заместитель председателя КГГА, последние две разновидности хлеба уже не относятся к социальным сортам.

“Ни на один хлеб, который относится к сортам широкого потребления, цена не изменилась. Эти сорта как были, так и остались”, - подчеркнул А.Голубченко.

По информации директора “Киевхлиба”, для столицы предприятие изготовляет ежесуточно около 143 тонны социального хлеба, а весь объем продукции предприятия за сутки составляет 500 тонн. При том, что общие объемы производства хлеба на предприятии сокращаются (еще несколько месяцев назад было 700 тонн), объемы производства социального хлеба остаются стабильными.

В.Череда не исключил, что в Киев завозится хлеб, который производится предприятиями в области и под видом продукции “Киевхлеба” реализуется в киосках. В таких случаях продавцы ставят цену не такую, что отвечает цене “Киевхлеба”, отметил он. Возможно, по его предположению, именно такой хлеб предлагали сегодня киевлянам по более высокой цене.

При этом он заверил, что вопрос о поднятии цены на социальные сорта хлеба до нового урожая подниматься не будет, поскольку уже есть договоренности с КГГА и Аграрной биржей о закупке зерна для производства хлеба разного сорта. В соответствии с этим соглашением, предприятие выдержит объемы и стоимость сортов хлеба широкого потребления.

В то же время он сообщил, что производство таких сортов хлеба является убыточным: “Мы работаем в тандеме с властью. Поэтому эти 140 тонн, которые мы задекларировали, мы их выдерживаем. И для справки скажу: от выпуска хлеба “Пшеничного” в месяц у нас минус 1 миллион 500 тысяч гривен убытков. Но мы понимаем, что находимся в Киеве и в равных долях с властью несем социальную нагрузку по многим вопросам”.

В свою очередь А.Голубченко сказал, что сейчас власти города работают вместе с “Киевхлебом” над вопросом оснащения в торговой сети отдельных полок для социальных сортов хлеба, на которых киевляне смогут взять эту продукцию именно по тем ценам, которые удерживаются. Сейчас в Киеве уже с ноября прошлого года есть 100 магазинов с такими полками.

Также А.Череда считает, что весь хлеб должен паковаться в пакеты с указанием производителя, чтобы не было “подделок”, например, их товара. В то же время стоимость упакованного хлеба, за счет расходов на упаковку, вырастет на 24 копейки. Он объяснил, что сейчас “Киевхлеб” пакует лишь 37% своей продукции и это делается по заказу реализаторов, в том числе и для обеспечения культуры потребления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, фракция “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете обратилась к председателю КГГА Александру Попову и Кабинету министров Украины с требованием предоставить публичные объяснения относительно обоснования причин подорожания социальных сортов хлеба в столице.

По словам председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяны Мелиховой, в течение сегодняшнего утра ей звонили по телефону киевляне с жалобами на повышение цены на хлеб на 20%.

Вместе с тем пресс-служба КГГА сегодня, 4 февраля, распространила сообщение о том, что оснований для роста цены на социальные сорта хлеба в столице нет.

По словам А.Голубченко, столица имеет с Аграрным фондом договоренности, в соответствии с которыми мука для изготовления социальных сортов хлеба закупается по удешевленной цене, что позволяет не менять цену на хлеб массового потребления (социальный). А.Голубченко сказал, что количество уже закупленной муки позволяет изготовлять социальные сорта хлебо-булочных изделий на протяжении всего 2013 года, не меняя их цену.

К социальным сортам хлеба относятся: «Украинский домашний», «Богдановский», «Пшеничный традиционный», «Печерский», «Арнаут».

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Компания Ахметова разрушит здание киевского ЦУМа, оставив только два фасада

Компания «ЭСТА Холдинг» приступила к следующему этапу подготовительных работ по реконструкции киевского ЦУМа — демонтажу здания, сообщили в пресс-службе компании (здание ЦУМа построено в 1939 г. - УНИАН).

В рамках данного этапа реконструкции планируется разобрать здание ЦУМа, за исключением главных фасадов, по улицам Крещатик и Богдана Хмельницкого. Для удержания фасадов будут установлены металлические конструкции, фиксирующие фасады на весь период реконструкции. Кроме того, на данном этапе за пределы площадки будут вынесены внешние сети.

Проектная документация на этот этап реконструкции была одобрена Укргосинвестэкспертизой.

При разработке проекта реконструкции было предусмотрено использование более затратных методов демонтажа, которые обеспечивают пониженный уровень шума и вибрации по сравнению со стандартными методами. В частности, будут использоваться такие методы, как алмазная резка.

В октябре 2012 г. проект реконструкции ЦУМа был рассмотрен на Консультационном совете при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА и позитивно оценен большинством участников совета.

В результате реконструкции группа «ЭСТА» планирует увеличить общую площадь универмага вдвое - до 37 740 кв. м и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства. Все конструкции ЦУМа, за исключением фасадов, будут разобраны - главные фасады здания постройки 1939 года будут укреплены, отреставрированы и сохранены в неизменном виде.

После окончания реконструкции ЦУМ сохранит традиционный формат универмага. На двух подземных уровнях разместится парковка; с первого по шестой этаж - мужская, женская, детская одежда и товары для дома, а крыша с обзорной террасой будет отведена под кафе и рестораны. Также проектом предусмотрен продовольственный отдел.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году, когда обсуждалась реконструкция, СМИ писали, что удивление членов Градсовета вызвало то, что законодательно под охраной находится только часть фасада здания, без внутреннего пространства. Причем, каким нормативным актом это регламентируется, выяснить не удалось. Также обнаружилось, что у заказчика строительства земельный участок оформлен для эксплуатации и обслуживания существующего здания, а не для реконструкции, как того требует законодательство. Впрочем, в «ЭСТА Холдинге» отметили, что изменять целевое назначение участка не нужно, поскольку это будет не новое строительство, а реконструкция.

Справка УНИАН. Главный универмаг Украины принял первых посетителей 1 мая 1939 года. В 1944 году, после освобождения Киева от немецкой оккупации, ЦУМ снова заработал. В 1955 -1958 годах универмаг расширили, достроив крыло со стороны улицы Крещатик. На реконструкцию ЦУМ закрылся 1 февраля 2012 года.

Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.

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