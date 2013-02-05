ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Оппозиция решила поставить «крест» на сланцевом газе» пишет: члены фракции «Батьківщина» Арсен Аваков, Андрей Кожемякин и Николай Томенко внесли в Верховную Раду законопроект о временном моратории на поиск, разведку и добычу углеводородов нетрадиционными методами…

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-reshila-postavit-krest-na-slancevom-gaze-196416/

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Услуги нотариусов подорожали в два-три раза, а Фирташ купил еще один облгаз» подает исследование основных событий 4 февраля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-uslugi-notariusov-podorozhali-v-dva-tri-raza-196404/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Перспективы сжижаются», в котором пишет: украинское правительство столкнулось с серьезными трудностями в реализации стратегии по снижению зависимости от российского газа. Премьер-министр Николай Азаров заявил, что Турция до сих пор не разрешила транзит сжиженного газа, для приема которого в Украине собираются строить LNG-терминал. А источник в Минэнерго рассказал о проблемах с поставками газа из Азербайджана. Решение этих проблем требует пересмотра первоначальных планов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2120342

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сегодня» уже наступило», в котором пишет: Группа СКМ завершила объединение своих медиаактивов. Газета «Сегодня» вошла в «Медиа Группа Украина». Реорганизация не предполагает объединения информационной политики всех медианосителей холдинга. Основные изменения коснутся коммерческой деятельности активов. МГУ попробует реализовать стратегию совместной продажи рекламы на телевидении и в прессе…

http://www.kommersant.ua/doc/2120540

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«Сегодня» в публикации «Хорошковский станет эмигрантом или Левочкин уйдет из АП» подает результаты собственного исследования сделки по продаже пакета телеканалов во главе с «Интером»…

http://www.segodnya.ua/politics/society/horoshkovskiy-i-inter.html

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Также «Сегодня» в публикации «Что прячется под вывеской «Конфискат» пишет: в Одессе по дешевке продают контрафактный товар из Юго-Восточной Азии. Весь товар растаможен по-честному…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHto-pryachetsya-pod-vyveskoy-Konfiskat-kontrabanda-i-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Курс доллара ненадолго нашел точку равновесия» пишет: на валютном и гривневом рынке сложилось равновесие. Правда, в январе НБУ больше был занят не курсом, а вопросами насыщения экономики гривней. Впрочем, февраль может несколько встряхнуть валютный рынок - придется гасить кредиты МВФ и платить за газ. Именно в феврале вероятна ситуация, когда нужно будет платить одни долги, а деньги по новым кредитам еще не поступят...

http://economics.unian.net/rus/news/155777-kurs-dollara-nenadolgo-nashel-tochku-ravnovesiya.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Главкомат ВВС грозит закрыть проект Ан-70» пишет: российские военные недовольны медленной работой украинских партнеров…

http://izvestia.ru/news/544120

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«Ведомости» в публикации «Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам на 3-5,6% годовых» пишут: ставки по потребкредитам у лидера рынка РФ теперь составляют 17-25,5%. Другие банки готовятся последовать примеру Сбербанка…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8738481/konec_kreditnyh_kanikul

(УНИАН)