Кожара: переговоры о сотрудничестве с ТС в формате «3+1» продвигаются

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

«Приоритетом на этот год остается взаимодействие с Таможенным союзом. Украина будет вести переговоры с разными органами Таможенного союза с целью оформления нашего сотрудничества в формате «3+1», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что в этом контексте уже есть определенные продвижения, в частности с Евразийской экономической комиссией уже были приняты документы о торговом сотрудничестве.

Также Л.Кожара заметил, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом в секторных вопросах.

“Украина фактически остается интегрированной в некоторые отрасли стран Таможенного союза. Мы все это будем продолжать”, - подчеркнул Л.Кожара.

В то же время он отметил, что Украина не оставит вопрос развития сотрудничества с другими влиятельными регионами и странами.

“На сегодняшний день Украина может найти свой статус в отношениях с любой экономической организацией. То ли статус наблюдателя, то ли статус ассоциированного члена как, например с Европейским Союзом. Поэтому для нас чрезвычайно интересно и отвечает нашим национальным интересам поиск форм взаимодействия с Таможенным союзом”, - отметил Л.Кожара.

При этом он подчеркнул, что Таможенный союз является очень большим торговым партнером Украины и в 2012 году объемы торговли со странами этой организации превысили 60 млрд долл.

Также министр отметил, что Президент Украины Виктор Янукович считает, что Украина будет строить свои отношения на двустороннем уровне с Таможенным союзом по формуле “3+1”.

“На сегодняшний день мы имеем определенное продвижение в наших отношениях, в частности, 10 сентября 2012 года между украинским правительством и Евразийской экономической комиссией, а это постоянно действующий орган Таможенного союза, были подписаны два международных документа”, - подчеркнул Л.Кожара.

Он объяснил, что речь идет о меморандуме о сотрудничестве по вопросам торговли между Кабинетом министров Украины и Евразийской комиссией, а также Меморандум о сотрудничестве по вопросам технического регулирования между Кабинетом министров и Евразийской комиссией.

“Поэтому я думаю в процессе переговоров рано или поздно Украина сможет найти те форматы, модальности, по которым мы можем углубленно сотрудничать с Таможенным союзом. Что это будет, будет ли, скажем, та же углубленная и расширенная зона свободной торговли, или это может быть какой-то особый юридический статус, - переговоры покажут. Но динамика этих переговоров положительная. И я думаю, что в конце этого процесса мы выйдем на практические результаты, которые удовлетворят интересы всех сторон”, - подчеркнул Л.Кожара.

Справка УНИАН. В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.