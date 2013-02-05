Украина ожидает от саммита Украина-ЕС практических результатов - Кожара

Украина ожидает от саммита Украина-ЕС, который состоится 25 февраля в Брюсселе, практических результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Леонид Кожара сказал сегодня во время пресс-конференции.

“На сегодняшний день существует полное понимание европейской стороной, что необходимо сделать Украине в контексте подготовки к саммиту. Мы ожидаем практических, понятных результатов после саммита”, - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что это касается вопроса обсуждения подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, вопроса проведения реформ в Украине, в частности реформы избирательного законодательства, и многих других.

“Среди конкретных результатов саммита мы также ожидаем обсуждения вопроса и формирования взгляда на перспективы реализации Украиной плана по либерализации визового режима. Мы ожидаем, что в ближайшее время соглашение между Украиной и ЕС об упрощении визовых процедур вступит в действие. Украина на сегодняшний день находится в конце выполнения первого этапа плана действий по либерализации, и сейчас, с началом работы ВР, правительство также будет продолжать вносить те законопроекты, которые от нас требуются”, - отметил Л.Кожара.

Он выразил надежду, что на протяжении года Украина выполнит первый этап и перейдет ко второму. Также, по словам министра, Украина ожидает обсуждения во время саммита вопросов взаимодействия в реализации в Украине программ Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2013 г. председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на встрече с руководителем Представительства Евросоюза в Украине Яном Томбински заверил, что парламент в ближайшее время примет все необходимые законы для обеспечения процесса либерализации визового режима между Европейским Союзом и Украиной.

"Мы надеемся на принятие уже в ближайшее время всех необходимых законодательных актов, необходимых для завершения выполнения (I фазы Плана действий по либерализации визового режима – УНИАН)", - сказал В.Рыбак.

Председатель ВР, в частности, уточнил, что речь идет о нескольких законопроектах, которые разрабатываются Министерством юстиции, - "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования институциональной системы защиты персональных данных", а также соответствующих законопроектах в сфере борьбы с коррупцией.

В.Рыбак добавил, что большая часть законодательных актов, необходимых для завершения I фазы соответствующего Плана действий, уже рассмотрена парламентом.

В то же время, напомним, что сегодня, 5 февраля, должно состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва. Однако заседание ВР до сих пор не открыто - народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины. Представители трех оппозиционных фракций заявляют, что работа ВР не начнется, если не будет принято решение о персональном голосовании депутатов.