Глава МИД Украины 19 марта посетит Россию

19 марта состоится визит министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кожара сообщил сегодня на пресс-конференции.

“Да, действительно мой коллега Сергей Лавров пригласил меня посетить Россию. Я это приглашение принял. На сегодняшний день согласована дата такого визита. Это 19 марта нынешнего года», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что повестка дня двусторонних отношений очень широкая.

«У нас есть много успешных направлений, где сотрудничество развивается быстро и на взаимовыгодной основе», - добавил министр.