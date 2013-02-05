Глава МИД Украины 19 марта посетит Россию
13:20, 05 февраля 2013Разное
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19 марта состоится визит министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в Россию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кожара сообщил сегодня на пресс-конференции.
“Да, действительно мой коллега Сергей Лавров пригласил меня посетить Россию. Я это приглашение принял. На сегодняшний день согласована дата такого визита. Это 19 марта нынешнего года», - сказал Л.Кожара.
Он отметил, что повестка дня двусторонних отношений очень широкая.
«У нас есть много успешных направлений, где сотрудничество развивается быстро и на взаимовыгодной основе», - добавил министр.
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