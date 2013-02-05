Янукович обещает продолжить реализацию реформ, направленных на евроинтеграцию

Украина продолжит реализацию реформ, направленных на европейскую интеграцию страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в ходе встречи с президентом президентом Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

«Эти реформы, прежде всего, будут способствовать стратегическому курсу Украины на евроинтеграцию... Мы не сворачиваем с этого пути. Три года мы уже занимаемся реформами, и дальше будем идти этим путем», - заявил В.Янукович.

При этом он поблагодарил руководство ЕБРР за предоставление средств на реализацию некоторых проектов в рамках проведения реформ.

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