Янукович обещает продолжить реализацию реформ, направленных на евроинтеграцию
Украина продолжит реализацию реформ, направленных на европейскую интеграцию страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в ходе встречи с президентом президентом Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.
«Эти реформы, прежде всего, будут способствовать стратегическому курсу Украины на евроинтеграцию... Мы не сворачиваем с этого пути. Три года мы уже занимаемся реформами, и дальше будем идти этим путем», - заявил В.Янукович.
При этом он поблагодарил руководство ЕБРР за предоставление средств на реализацию некоторых проектов в рамках проведения реформ.
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