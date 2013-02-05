Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что сессия парламента будет открыта в четверг, а завтра депутаты будут работать в комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По его словам, завтра, как было определено на Согласительном совете в понедельник, народные депутаты Украины будут работать в комитетах, а в четверг «приступят к работе в пленарном режиме».

А.Ефремов выразил надежду, что «в четверг начнем нашу системную пленарную рутинную работу по выработке законодательства».

На уточняющие вопросы журналистов, каким образом завтра парламент может работать не в пленарном режиме без решения ВР по этому вопросу, поскольку неделя должна быть пленарной, А.Ефремов ответил, что такое решение было принято на Согласительном совете.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что председатель Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир Макеенко сказал, что завтра должно быть пленарное заседание, А Ефремов ответил: «Глава Регламентного комитета не определяет работу парламента, работу парламента определяет Согласительный совет и руководители фракций на совещаниях».

При этом А.Ефремов не исключил, что будет создана рабочая группа в парламенте Украины для разработки решения по поводу процедуры голосования в ВР.

На вопрос, готова ли фракция Партии регионов разблокировать трибуну для того, чтобы начать работу ВР, А.Ефремов ответил, что будут предприняты шаги для решения вопросов «более интеллектуально, не прибегая к каким-то силовым действиям».

Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва. В то же время, представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принято решение о персональном голосовании. Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

После этого лидеры фракций собрались на консультации у главы ВР. Лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко по завершению консультаций у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака заявил, что сегодня работы Верховной Рады в пленарном режиме не будет.

Он заметил, что завтра утром будут продолжены консультации по нормализации работы парламента.