Кабмин определил сферы компетенции первого вице-премьер-министра и вице-премьеров

Кабинет министров Украины определил вопросы, которые относятся к компетенции первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров.

Текст соответствующего постановления от 4 февраля № 70 опубликован на правительственном портале.

Документом предусматривается, что в случае отсутствия премьер-министра Украины его полномочия осуществляет первый вице-премьер-министр Украины.

Кроме того, постановлением установлено, что первый вице-премьер-министр Украины и вице-премьер-министры обеспечивают выполнение возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в соответствующих направлениях деятельности; обеспечивают подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Кабинета министров, предварительно рассматривают и согласовывают проекты законов, актов Президента Украины, которые готовятся Кабинетом министров Украины, и проекты соответствующих актов Кабинета министров Украины, способствуют согласованию позиций между членами Кабинета министров Украины, вносят предложения относительно повестки дня заседаний Кабинета министров; принимают участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Кабинета министров, имеют право присутствовать на заседаниях Верховной Рады и ее органов, принимать участие в работе коллегий министерств и других центральных органов исполнительной власти, заседаниях Совета министров Автономной Республики Крым.

Также определено, что эти правительственные чиновники обеспечивают взаимодействие Кабинета министров с Президентом Украины и Верховной Радой по вопросам деятельности Кабинета министров, других органов исполнительной власти; осуществляют по решению Кабинета министров руководство консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами, которые образуются Кабинетом министров Украины; представляют в установленном порядке Кабинет министров Украины в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее границами; ведут переговоры и подписывают международные договоры Украины в соответствии с предоставленными им полномочиями; осуществляют другие предусмотренные законами полномочия.

Кроме того, первый вице-премьер-министр и вице-премьер-министры, осуществляя возложенные на них полномочия, согласовывают заключение и расторжение контрактов с руководителями государственных предприятий, которые относятся к сфере управления министерств и других центральных органов исполнительной власти, в соответствии с номенклатурными группами, к которым относятся отмеченные государственные предприятия, по показателям, утвержденным согласно дополнению 2 к постановлению Кабинета министров Украины от 19 марта в 1993 г. № 203 “О применении контрактной формы трудового договора с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности”. Также первый вице-премьер-министр Украины согласовывает задание на голосование представителем государства на общих собраниях и заседаниях наблюдательного совета хозяйственных обществ, в уставном капитале которых государственная доля превышает 50 процентов, после их предварительного рассмотрения вице-премьер-министрами Украины.

Документом установлено, что первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сферах аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов. К его компетенции относятся вопросы обеспечения внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство” и реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению отмеченной Программы по направлениям “Приватизация и управление государственной собственностью”.

В свою очередь, вице-премьер-министр Юрий Бойко обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сферах экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики. К его компетенции относятся вопросы обеспечения внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство” и реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению отмеченной Программы по направлению “Реформа энергетики”.

Вице-премьер-министр Александр Вилкул обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в сферах инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. К его компетенции относятся вопросы: внедрение Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство” и реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению отмеченной Программы по направлению “Электронное управление”; координация работы по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу; координации деятельности Госинвестпроекта, Укревроинфрапроекта, государственного учреждения “Правительственный контактный центр”.

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сферах культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый состав Кабинета министров (фото)