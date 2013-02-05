Анонс на 6 февраля

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Литовскую Республику, в рамках которого состоится шестое заседание Совета Президентов Украины и Литвы. В.Янукович проведет встречи с Президентом Литовской Республики Д.Грибаускайте, премьер-министром Литвы А.Буткявичюсом, Председателем Сейма страны В.Гедвиласом. Во время переговоров приоритетное внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, в частности подготовке к Саммиту Украина - ЕС и заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В рамках визита предусматривается подписание Дорожной карты развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2013-2014 годы.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра Константина Грищенко и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

* Пресс-конференция на тему: «Опыт Австрии в развитии горнолыжных курортов», организованная Торговым отделом Посольства Австрии в Украине. Участники: Грегор Постль, Торговый советник Посольства Австрии в Украине, Артур Илияв, член Правления Райффайзен Банк Аваль, Томас Рушитцка, директор Порше Украина ООО, Георг Капус, Австрийское представительство по туризму. По окончании запланирован публичный просмотр Чемпионата мира по горнолыжному спорту, который проходит в г. Шладминг (Австрия) с 4 по 17 февраля, на открытии которого выступят Чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в Украине Вольф Дитрих Хайм и Торговый советник Посольства Австрии в Украине Грегор Постль. Во время просмотра будут предложены традиционные блюда австрийской кухни. По окончании - лотерея и общение за кофе. Среди приглашенных: вице-премьер-министр Константин Грищенко, глава КГГА Александр Попов, народные депутаты Украины Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.

* Круглый стол на тему: «Стимулирование продаж автомобилей в 2013 году: тенденции, инструменты, решения». Участники: Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж, ПАО «Банк Кипра»; Роман Бунич, директор департамента альтернативных продаж, ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»; Анастасия Стеклова, директор по продажам Porsche Finance Group; Алексей Терещенко, директор отделения Стратегического развития «Атлант-М»; Михаил Бондаренко, директор розничной дилерской сети «НИКО»; Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров; Александр Крамаренко, главный редактор журнала «Деньги» и др.

* Круглый стол на тему: "Процедура банкротства украинских предприятий: перезагрузка". Организатор - проект ЮРЛИГА компании "ЛІГА:ЗАКОН". Участники: Екатерина Чижмарь, директор Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального удостоверяющего органа Министерства юстиции Украины; Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮФ «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»; Сергей Алексеев, управляющий партнер ЮФ «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»; Сергей Андриевский, Начальник управления принудительного взыскания задолженности банка "Финансы и Кредит"; Владимир Полищук, судья ВХСУ.

* Пресс-конференция на тему: «Особенности регистрации прав на земельные участки после 1 января 2013 года». Организаторы: компания «ЛИГА: ЗАКОН» совместно с порталом http://3doma.ua/. Участники: Андрей Кошиль, президент Земельного союза Украины, Андрей Мартын, зав.кафедрой землеустроительного проектирования; Зоя Ярош, руководитель секции земельного права Ассоциации адвокатов Украины, Сергей Биленко, член совета ЗСЮ; помощник-консультант заместителя председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВР Украины; Людмила Лазарева, частный нотариус.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. В работе примет участие Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины. Будут рассматриваться вопросы: информация о программе деятельности Министерства доходов и сборов Украины на 2013 год. Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о работе санационного банка с активами государственных банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство; проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об изменении кодификации видов экономической деятельности и др.

* Состоится презентация технологии продажи электронных проездных документов на поезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+. Презентацию проведут специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и Государственного предприятия «Украинская Железнодорожная скоростная компания». Представителям СМИ будет продемонстрирована посадка по использованию электронного проездного документа в поезд категории Интерсити+ Киев - Донецк.

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли городской бюджет-2013 обеспечить нормальную жизнь киевлянам?». Участники: заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко и депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

* В рамках официального визита Генерального Секретаря по вопросам международного экономического сотрудничества МИД Греции Панайотиса Михалоса состоится бизнес-форум и двусторонние встречи греческих и украинских компаний в формате В2В. Организаторы: Союз Промышленников и Предпринимателей Греции, Ассоциация Экспортеров Северной Греции и Торгово-промышленная палата Украины. Во время официальной части будут обсуждаться вопросы двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Грецией. По завершении планируется проведение короткой пресс-конференции с участием Панайотиса Михалоса.

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