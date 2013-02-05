ТОП-10 (5 февраля)

Украина доразместила 10-летние евробонды на 1 млрд долл.

Короленко назначен министром промышленной политики Украины

Кожара: переговоры о сотрудничестве с ТС в формате «3+1» продвигаются

Россия уменьшила в 3,5 раза планы закупки Ан-70

ЕС готов ускорить выделение 308 млн евро на реконструкцию «Уренгой-Помары-Ужгород»

США готовы поделиться с Украиной технологией добычи сланцевого газа

Кабмин определил сферы компетенции первого вице-премьер-министра и вице-премьеров

Дополнительный экспорт пшеницы разрешается только компаниям, купившим ее у Аграрного фонда

Доходы госбюджета Украины в январе выросли до 23,2 млрд грн

Минфин привлек 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 5 февраля

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Украина доразместила 10-летние евробонды на 1 млрд долл.

Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму 1,0 млрд долл. с доходностью 7,625%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

О планах Украины провести это доразмещение операторы финансового рынка сообщили в понедельник.

В конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

Инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов «удачным», позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина.

«Благоприятные условия на мировых рынках позволили Министерству финансов немного снизить стоимость привлечения заемных средств по сравнению со ставкой 7,80% по бумагам этой же серии на сумму 1,25 млрд долл., размещенным в конце ноября. Доходность размещения была установлена на уровне ниже изначального ориентира 7,75%», - сказала в комментарии УНИАН главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, выпуск евробондов был «весьма ожидаемым» в свете последних официальных заявлений и плотного графика погашений валютного долга, с которым правительство Украины столкнется в текущем году.

«С начала года правительство разместило валютные ОВГЗ на сумму 0,9 млрд долл. (5-летние облигации на сумму 0,5 млрд долл. под 7,5%, а также 2- и 3- летние бумаги на 0,4 млрд долл. под 8,25%). С учетом вчерашнего размещения правительство обеспечило достаточный объем средств для обслуживания валютного долга почти на два месяца», - сказала Е.Белан.

«Однако мы по-прежнему считаем, что власти в итоге договорятся с МВФ, чтобы справиться с пиковыми погашениями в этом году…Мы ожидаем, что правительство в целом привлечет 5-6 млрд долл. на рынке еврооблигаций в этом году», - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.

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Короленко назначен министром промышленной политики Украины

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины.

Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Короленко Михаил Константинович родился 20 апреля 1962 года в г. Кривой Рог.

В 1986 году закончил Криворожский горнорудный институт, специальность - обогащение полезных ископаемых, квалификация - горный инженер обогатитель.

Депутат Днепропетровского областного совета 5 созыва, секретарь Постоянной комиссии областного совета по вопросам использования природных ресурсов.

Председатель правления открытого акционерного общества «Южный горно-обогатительный комбинат».

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Кожара: переговоры о сотрудничестве с ТС в формате «3+1» продвигаются

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

«Приоритетом на этот год остается взаимодействие с Таможенным союзом. Украина будет вести переговоры с разными органами Таможенного союза с целью оформления нашего сотрудничества в формате «3+1», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что в этом контексте уже есть определенные продвижения, в частности с Евразийской экономической комиссией уже были приняты документы о торговом сотрудничестве.

Также Л.Кожара заметил, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом в секторных вопросах.

“Украина фактически остается интегрированной в некоторые отрасли стран Таможенного союза. Мы все это будем продолжать”, - подчеркнул Л.Кожара.

В то же время он отметил, что Украина не оставит вопрос развития сотрудничества с другими влиятельными регионами и странами.

“На сегодняшний день Украина может найти свой статус в отношениях с любой экономической организацией. То ли статус наблюдателя, то ли статус ассоциированного члена как, например с Европейским Союзом. Поэтому для нас чрезвычайно интересно и отвечает нашим национальным интересам поиск форм взаимодействия с Таможенным союзом”, - отметил Л.Кожара.

При этом он подчеркнул, что Таможенный союз является очень большим торговым партнером Украины и в 2012 году объемы торговли со странами этой организации превысили 60 млрд долл.

Также министр отметил, что Президент Украины Виктор Янукович считает, что Украина будет строить свои отношения на двустороннем уровне с Таможенным союзом по формуле “3+1”.

“На сегодняшний день мы имеем определенное продвижение в наших отношениях, в частности, 10 сентября 2012 года между украинским правительством и Евразийской экономической комиссией, а это постоянно действующий орган Таможенного союза, были подписаны два международных документа”, - подчеркнул Л.Кожара.

Он объяснил, что речь идет о меморандуме о сотрудничестве по вопросам торговли между Кабинетом министров Украины и Евразийской комиссией, а также Меморандум о сотрудничестве по вопросам технического регулирования между Кабинетом министров и Евразийской комиссией.

“Поэтому я думаю в процессе переговоров рано или поздно Украина сможет найти те форматы, модальности, по которым мы можем углубленно сотрудничать с Таможенным союзом. Что это будет, будет ли, скажем, та же углубленная и расширенная зона свободной торговли, или это может быть какой-то особый юридический статус, - переговоры покажут. Но динамика этих переговоров положительная. И я думаю, что в конце этого процесса мы выйдем на практические результаты, которые удовлетворят интересы всех сторон”, - подчеркнул Л.Кожара.

Справка УНИАН. В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

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Россия уменьшила в 3,5 раза планы закупки Ан-70

Москва. Военно-транспортная авиация России уменьшила в 3,5 раза планы закупки украинско-российских военно-транспортных самолетов Ан-70 до 2020 года - с 60 до 17 воздушных судов, а также на два года перенесла начало поставок.

Об этом журналистам в Москве сообщил командующий военно-транспортной авиации генерал-майор Владимир Бенедиктов, передает РИА «Новости».

«17 самолетов Ан-70 будут получены до 2020 года; поступление первых самолетов начнется с 2016 года», - сказал он.

В.Бенедиктов добавил, что в настоящий момент объем поставки (17 самолетов) согласован.

Кроме этого он сообщил, военно-транспортная авиация России не получит новые транспортные самолеты Ан-124-300 до 2020 года.

«По срокам к 2020 году самолеты Ан-124-300 мы не получим», - сказал он, отметив, что в настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по данной машине.

При этом он отметил, что в ближайшее время будет проводиться глубокая модернизация самолетов «Руслан» до Ан-124-100 и Ан-124-150.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Виктор Качалкин заявлял, что ВТА до 2020 года получит 60 самолетов Ан-70.

По его словам, первую партию Ан-70 военно-транспортная авиация России должна была получить к 2014.

«Тверская авиабаза первой получит к 2014-2015 годам оперативно-тактические самолеты Ан-70», - сказал В.Качалкин, добавив, что первая партия составит один или два самолета.

1 февраля посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации намерено закупить 60 украинских самолетов Ан-70.

27 декабря 2012 года премьер-министр Николай Азаров в интервью украинским телеканалам сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации заказало Украине более 20 самолетов Ан-70.

Справка УНИАН. Военно-транспортный самолет Ан-70, предназначенный для непосредственной доставки военной техники, личного состава и десантирования войск, является единственным в мире самолетом, способным обеспечить доставку грузов на грунтовые аэродромы с длиной полосы 600-800 м. В режиме короткого взлета и посадки способен довозить 20 тонн грузов на дальность до 3000 км.

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября 2012 года руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.

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ЕС готов ускорить выделение 308 млн евро на реконструкцию «Уренгой-Помары-Ужгород»

Европейский Союз готов ускорить выделение 308 млн евро на реконструкцию украинского участка газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожана сегодня на пресс-конференции.

«На прошлой неделе в Брюсселе мы обсуждали вопрос кредитования реконструкции газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Европейская сторона согласилась ускорить выделение кредитов по линии Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 308 млн евро», - сказал Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует привлечь 1,3 млрд долл. на модернизацию и реконструкцию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует вложить 543 млн долл. в модернизацию первой очереди газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Также планируется, что 308 млн долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк в феврале т.г. подтвердили свое намерение помочь Украине в модернизации газотранспортной системы и готовы были выделить кредит на сумму 308 млн долл. уже до конца 2012 года.

Эти средства будут направлены на финансирование ряда экстренных ремонтных мероприятий на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Проведение этих срочных ремонтных работ необходимо для безопасного и безостановочного транзита газа в Европу.

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США готовы поделиться с Украиной технологией добычи сланцевого газа

Соединенные Штаты Америки готовы поделиться с Украиной экологически безопасной технологией добычи сланцевого газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

«США имеют технологии экологически безопасной добычи сланцевого газа, и этим опытом они готовы поделиться с Украиной», - цитирует пресс-служба слова представителя Государственного департамента США по вопросам международной энергетики Карлоса Паскуаля с заседания украино-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности при участии министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, состоявшейся 4 февраля.

К.Паскуаль также отметил, что за последние годы США существенно нарастили добычу сланцевого газа, и это позволило отказаться от импорта углеводородов.

Как ранее сообщал УНИАН, народные депутаты от «Батькивщины» Арсен Аваков, Андрей Кожемякин и Николай Томенко предлагают ввести временный запрет на поиск и добычу сланцевого газа до усовершенствования механизмов обеспечения экологической безопасности.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий хочет, чтобы были проведены независимые экспертизы для уверенности в безопасной добыче сланцевого газа в регионе.

Он утверждает, что Донецкий областной совет «дал только первое разрешение не на промышленную разработку, а на изучение».

24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.

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Кабмин определил сферы компетенции первого вице-премьер-министра и вице-премьеров

Кабинет министров Украины определил вопросы, которые относятся к компетенции первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров.

Текст соответствующего постановления от 4 февраля № 70 опубликован на правительственном портале.

Документом предусматривается, что в случае отсутствия премьер-министра Украины его полномочия осуществляет первый вице-премьер-министр Украины.

Кроме того, постановлением установлено, что первый вице-премьер-министр Украины и вице-премьер-министры обеспечивают выполнение возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в соответствующих направлениях деятельности; обеспечивают подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Кабинета министров, предварительно рассматривают и согласовывают проекты законов, актов Президента Украины, которые готовятся Кабинетом министров Украины, и проекты соответствующих актов Кабинета министров Украины, способствуют согласованию позиций между членами Кабинета министров Украины, вносят предложения относительно повестки дня заседаний Кабинета министров; принимают участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Кабинета министров, имеют право присутствовать на заседаниях Верховной Рады и ее органов, принимать участие в работе коллегий министерств и других центральных органов исполнительной власти, заседаниях Совета министров Автономной Республики Крым.

Также определено, что эти правительственные чиновники обеспечивают взаимодействие Кабинета министров с Президентом Украины и Верховной Радой по вопросам деятельности Кабинета министров, других органов исполнительной власти; осуществляют по решению Кабинета министров руководство консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами, которые образуются Кабинетом министров Украины; представляют в установленном порядке Кабинет министров Украины в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее границами; ведут переговоры и подписывают международные договоры Украины в соответствии с предоставленными им полномочиями; осуществляют другие предусмотренные законами полномочия.

Кроме того, первый вице-премьер-министр и вице-премьер-министры, осуществляя возложенные на них полномочия, согласовывают заключение и расторжение контрактов с руководителями государственных предприятий, которые относятся к сфере управления министерств и других центральных органов исполнительной власти, в соответствии с номенклатурными группами, к которым относятся отмеченные государственные предприятия, по показателям, утвержденным согласно дополнению 2 к постановлению Кабинета министров Украины от 19 марта в 1993 г. № 203 “О применении контрактной формы трудового договора с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности”. Также первый вице-премьер-министр Украины согласовывает задание на голосование представителем государства на общих собраниях и заседаниях наблюдательного совета хозяйственных обществ, в уставном капитале которых государственная доля превышает 50 процентов, после их предварительного рассмотрения вице-премьер-министрами Украины.

Документом установлено, что первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сферах аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов. К его компетенции относятся вопросы обеспечения внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство” и реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению отмеченной Программы по направлениям “Приватизация и управление государственной собственностью”.

В свою очередь, вице-премьер-министр Юрий Бойко обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сферах экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики. К его компетенции относятся вопросы обеспечения внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство” и реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению отмеченной Программы по направлению “Реформа энергетики”.

Вице-премьер-министр Александр Вилкул обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в сферах инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. К его компетенции относятся вопросы: внедрение Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство” и реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению отмеченной Программы по направлению “Электронное управление”; координация работы по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу; координации деятельности Госинвестпроекта, Укревроинфрапроекта, государственного учреждения “Правительственный контактный центр”.

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко обеспечивает выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сферах культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения.

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Дополнительный экспорт пшеницы разрешается только компаниям, купившим ее у Аграрного фонда

Экспорт зерна сверх объемов, определенных в Меморандуме о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия и зернотрейдерами, является исключением, а право на него предоставляется только тем компаниям, которые приобрели зерно у Аграрного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода.

«На сегодня Украина экспортировала 7,95 млн тонн кукурузы, 6,04 млн тонн пшеницы и 1,98 млн тонн ячменя. Такие объемы отвечают договоренностям, достигнутым в Меморандуме о сотрудничестве между Минагропродом и зернотрейдерами. Исключением стала продовольственная пшеница, доэкспортировать которую имеют право только компании, закупившие ее у Аграрного фонда на открытых биржевых торгах», - сказано в сообщении Минагропрода.

В министерстве также напомнили, что договоренности о предельных объемах экспорта пшеницы позволили обеспечить продовольственную безопасность в стране. Внутренних запасов зерна хватает для переработки в муку и поддержания стабильной цены на социальные сорта хлеба. Аграрный фонд, согласно сообщению Минагропрода, продолжит интервенции муки на хлебопекарные предприятия по цене ниже рыночной.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец января Аграрный фонд реализовал 225 тыс. тонн пшеницы из запланированных 300 тыс. тонн. При этом не исключено, что до конца текущего маркетингового года Аграрный фонд выставит на продажу еще 300 тыс. тонн пшеницы.

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Доходы госбюджета Украины в январе выросли до 23,2 млрд грн

По оперативным данным, в январе 2013 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, в общий фонд госбюджета поступило 20,1 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 10,8%) больше прошлогоднего показателя, в специальный фонд - 3,1 млрд грн.

В январе т.г. объем возмещений по налогу на добавленную стоимость составил 4,5 млрд грн, что на 0,9 млрд грн (на 25,6%) больше, чем в январе прошлого года. Объем возмещений в автоматическом режиме составил 1,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы общего и специального фондов Государственного бюджета Украины в январе-декабре 2012 года, по оперативным данным, составили 346 млрд грн (с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций), что на 31,4 млрд грн (на 10%) больше показателя 2011 года при плановом показателе на 2012 год - 372,331 млрд грн.

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Минфин привлек 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 5 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 5 февраля, привлекло в государственный бюджет 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 1 заявку, поданную на приобретение 5-летних гривневых госбумаг, доходность установлена на уровне 14,3%. Также Минфин привлек 72,42 млн долл. от продажи 2-летних валютных ОВГЗ (были удовлетворены 8 из 12 заявок), доходность составила — 8,15% и 4 млн долл. от продажи 3-летних валютных ОВГЗ (удовлетворена 1 из 2 заявок), доходность составила 8,25%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 3 заявки (на сумму 110 млн грн) на гривневые бумаги со сроком погашения 6 ноября 2013 года.

Гривневые ОВГЗ со сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

29 января Минфин привлек в государственный бюджет 100,32 млн грн и 321,97 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал умеренный спрос на валютные ОВГЗ на аукционе 5 февраля. При этом он отмечал, что интерес к гривневым длинным бумагам напрямую связан с интересом правительства к ресурсам. Также эксперт не исключал и появление нерыночных заявок.

Справка УНИАН. По состоянию на 5 февраля объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 196,917 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 112,901 млрд грн, в собственности банков - 69,967 млрд грн, нерезидентов - 5,404 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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