Янукович едет в Литву. Программа визита

6 февраля Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Литовскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Как сообщал УНИАН, в рамках визита состоится шестое заседание Совета президентов Украины и Литвы. По словам главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина, В.Янукович проведет встречи с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом, председателем Сейма Видасом Гедвиласом. Предусматривается подписание Дорожной карты развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2013-2014 года. Читайте также: Литва за подписание Евросоюзом соглашения об ассоциации с Украиной Литва заморозила банковские счета, связанные с делом Магнитского

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter