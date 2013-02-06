Янукович едет в Литву. Программа визита
6 февраля Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Литовскую Республику.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщал УНИАН, в рамках визита состоится шестое заседание Совета президентов Украины и Литвы.
По словам главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина, В.Янукович проведет встречи с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом, председателем Сейма Видасом Гедвиласом.
Предусматривается подписание Дорожной карты развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2013-2014 года.
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