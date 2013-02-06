Рада не работает - оппозиция блокирует трибуну и президиум

Народные депутаты - члены оппозиционных фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в сессионном зале находятся около 100 оппозиционеров.

Депутаты от «УДАРа», как и накануне, одеты в красные свитера с надписью “Голосуем лично”, а депутаты от «Батькивщины» - опять с сине-желтыми повязками на руках.

Оппозиционеры требуют внедрить персональную систему для голосования, с чем и связано блокирование работы ВР.

В 10.00 планируется проведение совещания у председателя парламента Владимира Рыбака относительно нормализации работы ВР.

Всю ночь в сессионном зале дежурили депутаты от “УДАРа”.