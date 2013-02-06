Рада не работает - оппозиция блокирует трибуну и президиум
09:40, 06 февраля 2013Разное
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Народные депутаты - члены оппозиционных фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в сессионном зале находятся около 100 оппозиционеров.
Депутаты от «УДАРа», как и накануне, одеты в красные свитера с надписью “Голосуем лично”, а депутаты от «Батькивщины» - опять с сине-желтыми повязками на руках.
Оппозиционеры требуют внедрить персональную систему для голосования, с чем и связано блокирование работы ВР.
В 10.00 планируется проведение совещания у председателя парламента Владимира Рыбака относительно нормализации работы ВР.
Всю ночь в сессионном зале дежурили депутаты от “УДАРа”.
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