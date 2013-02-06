ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: За месяц продажи недвижимости в Киеве упали в 6,5 раза» пишет: из-за новых правил регистрации недвижимости продажа квартир в Киеве упала в 6,5 раза, компания Ахметова начала демонтировать ЦУМ, а индийская фирма заинтересовалась железорудными месторождениями в Украине - таковы деловые итоги 5 февраля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-za-mesjac-prodazhi-nedvizhimosti-v-kieve-upali-v-196490/

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Также «Дело» в публикации «Почему в Украине игнорируют IT-безопасность» пишет: компания PGP Innovative Consulting на встрече с журналистами рассказала о главных причинах утечки информации и ее целях…

http://delo.ua/tech/pochemu-v-ukraine-ignorirujut-it-bezopasnost-196499/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «В списке все значится», в котором пишет: ЕС разработал критерии, выполнение которых откроет перед Украиной двери к подписанию соглашения об ассоциации. О существовании списка, включающего «19 индикаторов», поставлены в известность и украинская власть, и оппозиция, хотя в официальных документах он не фигурирует. В Кабинете министров надеются, что смогут соответствовать большинству требований Евросоюза даже без решения проблемы политзаключенных…

http://www.kommersant.ua/doc/2121146

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подробности письмом», в котором пишет: Европейский банк реконструкции и развития фактически выдвинул Украине ультиматум - без улучшения инвестиционного климата сохранение нынешнего уровня кредитования будет под угрозой. Чтобы начать решать проблему, банк предложил главе государства рекомендации по улучшению бизнес-климата…

http://www.kommersant.ua/doc/2121287

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«Сегодня» в публикации «Доступное жилье» в Украине пока недоступно» пишет: ипотеку под 3% годовых не выдают, потому что неизвестны размеры кредитуемой жилплощади…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dostupnoe-zhile-v-Ukraine-poka-nedostupno.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве - бум финансовых пирамид» пишет: юристы подсчитали, что каждый 100-й человек стал жертвой организаций, которые завлекают народ деньгами взаймы под низкий процент и без справок о доходах. При этом обещанные деньги заемщики не получают, зато вкладывают свои…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-bum-finansovyh-piramid.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Украинцы предпочитают столичные новострои» пишет: спрос на жилье в столице переместился со вторичного рынка на первичный. Популярностью пользуются «двушки» и «единички» на окраинах и в пригороде. Ожидается, что востребованная цена на новострои будет варьироваться в пределах 8-10 тыс. грн за «квадрат», а вот «гостинки» и «хрущевки» могут потерять в стоимости...

http://economics.unian.net/rus/news/156171-ukraintsyi-predpochitayut-stolichnyie-novostroi.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «За три года дефицит бензина в России вырастет в 70 раз» пишет: ФАС предлагает покрывать нехватку топлива за счет госрезерва и поставок из Беларуси…

http://izvestia.ru/news/544386

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Также «Известия» в публикации «Охотникам на нелегальных мигрантов предоставят налоговые льготы» пишут: в Государственной думе РФ решили поощрить некоммерческие организации, которые борются с нелегальными мигрантами. Подготовлен законопроект, который дает подобным структурам статус социально ориентированных со всеми положенными льготами и привилегиями…

http://izvestia.ru/news/544334

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«Ведомости» в публикации «За счет за границей россиянам может грозить штраф» пишут: через неделю в России деньги на зарубежные счета граждан должны будут поступать только из отечественных банков. Нарушители рискуют отдать в казну всю сумму операции…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8782781/zarubezhnye_scheta_budut_privyazany_k_rossii

(УНИАН)