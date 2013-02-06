Украину в этом году ожидает сценарий стагнации - эксперт

Заместитель генерального директора Центра имени Разумкова Валерий Чалый считает, что Украину ожидает в 2013 году сценарий стагнации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Национальном экспертном форуме «Украина-2013. Прогноз».

«Скорее всего, в этом году у нас будет сценарий стагнации», - заметил В.Чалый.

По словам эксперта, в настоящий момент нет окончательного решения по такому ключевому вопросу как интеграционное направление Украины.

В то же время, по его словам, во внутренней политике в этом году можно прогнозировать дальнейшее усиление авторитарных тенденций.

По мнению В.Чалого, можно ожидать, что до конца года завершится формирование де-факто президентской республики в Украине.

Сейчас, сказал эксперт, продолжается поиск альтернативного кандидата в президенты на выборах 2015 года, хотя список претендентов уже на сегодняшний день очевидный и изменений здесь не предусматривается.

Также В.Чалый отметил, что структуры исполнительной власти, силовые структуры, судебная система будут сконцентрированы в руках ограниченного круга лиц, в частности, Президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Эксперт прибавил, что также до конца года Президент будет стремиться оформить лидерские позиции своей группы бизнеса из числа ближайших родственников и их близких партнеров, чтобы быть финансово готовым и независимым от других финансово-промышленных групп накануне президентских выборов 2015 года.