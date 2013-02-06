Президент Литвы рассказала Януковичу, что может помешать подписанию соглашения с ЕС

Вильнюс . Неблагоприятная политическая ситуация в Украине может стать препятствием для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной с Президентом Украины Виктором Януковичем пресс-конференции в Вильнюсе.

Она напомнила, что в декабре Евросоюз обратил внимание Украины на 19 приоритетов, которые страна должна выполнить для подписания соглашения. Среди них - реформирование избирательного законодательства, проведение судебной реформы, решение проблемы выборочного правосудия.

Также препятствием Д.Грибаускайте назвала то, что Украина высказала Всемирной торговой организации намерение о пересмотре пошлин.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. На протяжении 3 месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем, на протяжении 2 месяцев, эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей Еврокомиссии, не соотносятся с намерениями заключить Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепартамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года по получении членства в ВТО страны могут на протяжении еще 3 лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.