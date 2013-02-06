Анонс на 7 февраля

* Киевская городская партийная организация «ВО «Батьківщина» проведет у стен КГГА акцию протеста против принятия бюджета на 2013 год. Приоритетными в представленном проекте бюджета является финансирование государственного управления и строительства, а не социальная защита, здравоохранение, образование, коммунальное хозяйство.

* Состоится брифинг заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с делегацией во главе с членом Европейской Комиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле. Пресс-конференция по завершении встречи с украинским правительством.

* Состоится пленарное заседание XI сессии Киевсовета VI созыва.

* Круглый стол на тему: "Рынки капитала в странах с развивающейся экономикой и с предельной экономикой". Организатор - Представительство Ассоциации Присяжных Сертифицированных бухгалтеров в Украине". Участники: Алексей Куценко, региональный менеджер в Евразийском регионе за проектом USAID" Партнерство ради финансовой стабильности "; Ярослав Головко, президент КБШ, Виталий Кравчук, старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Наталья Вовчук, глава Представительства Ассоциации Присяжных Сертифицированных бухгалтеров в Украине, государствах Прибалтики и Кавказа; Хеннинг Драгер, директор в области устойчивого развития и КСО БДО в Украине.

* Состоится II Пленум ЦК Атомпрофсоюза. Основной вопрос повестки дня Пленума: «О ситуации, сложившейся на предприятиях атомной энергетики и промышленности Украины и последующих действиях Атомпрофсоюза».

* Пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, посвященная итогам деятельности Комитета в 2012 году и результатам проведенного 28-29 января 2013 года международного семинара «Стратегия развития конкурентного законодательства в Украине и обзор международного опыта». Рафаэль Кузьмин сообщит об итогах деятельности Комитета, в частности о прекращении нарушений конкурентного законодательства со стороны субъектов хозяйствования и о приоритетных направлениях работы органов Комитета на 2013 год. Также будет проинформировано о результатах официальной встречи международных экспертов и перспективах международного сотрудничества в области конкурентной политики.

* Пресс-конференция на тему: «Изменились ли цены на потребительскую продуктовую корзину украинцев? И чего ожидать от 2013». Участники: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, Александр Ярославский, зам.ген.директора Украинской аграрной конфедерации; Татьяна Шальман, председатель ВОО «Союз потребителей Украины».

* Состоится совместное расширенное заседание коллегий Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и КГГА. Тема заседания: «Запуск в опытную эксплуатацию Градостроительного кадастра г. Киева: демонстрация возможностей системы».

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Вопросы: Об утверждении плана работы комиссии на период работы 2-й сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете приватизации, передачи в концессию (аренду) государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь»); Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по согласованию законодательства в сфере оценки имущества и др.

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