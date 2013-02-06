ТОП-10 (6 февраля)

Прибыль украинских банков в 2012 году составила почти 5 млрд грн – глава НБУ

Размер Фонда гарантирования вкладов сокращается

Янукович: справедливая стоимость газа – это цена спотового рынка минус транзит

Президент не удовлетворен сотрудничеством с Энергетическим содружеством

Украина считает спорным счет “Газпрома” на 7 млрд долл. - Янукович

Глава НБУ рассказал МВФ о достижениях

Каськив не видит угрозы для строительства LNG-терминала

Бойко провел в Москве очередную встречу с Миллером

Инфляция в Украине в январе составила 0,2%

Цены производителей промпродукции в январе выросли на 0,3%

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Прибыль украинских банков в 2012 году составила почти 5 млрд грн – глава НБУ

Украинские банки по итогам прошлого года получили прибыль в размере около 5 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, об это заявил глава НБУ Игорь Соркин во время рабочей встречи руководства Нацбанка с представителями Европейского департамента Международного валютного фонда 4 февраля.

«Главное, что в 2012 году банковская система вышла на прибыльный уровень деятельности, получив прибыль в размере почти 5 млрд грн» - сказал И.Соркин.

При этом он напомнил, что 2011 год украинские банки завершили с убытком в 7,7 млрд грн.

Глава НБУ отметил улучшение ситуации с проблемными кредитами, которые, по его информации, за январь-ноябрь 2012 года сократились почти на 15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубыхвист в ходе круглого стола сообщил, что с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года население погасило почти 88 млрд грн (в эквиваленте) или уменьшило свою валютную задолженность на 51%.

Напомним, что прибыль украинской банковской системы в ноябре 2012 г. составила 0,56 млрд грн (в октябре 2012 г. - 1 млрд грн), за январь-ноябрь - 4,358 млрд грн (за 11 месяцев 2011 года убыток системы составил 4,8 млрд грн).

Банковская система Украины по итогам 2011 года сократила убыток по сравнению с 2010 годом на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Размер Фонда гарантирования вкладов сокращается

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в январе 2013 года снизился на 1,07%, или 65,2 млн грн, сообщается в пресс-релизе фонда.

Согласно сообщению, на 1 февраля 2013 года общая сумма аккумулированных фондом средств составляет 6 026,9 млн грн, участниками фонда являются 173 банка.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год объем финансовых ресурсов фонда вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 год выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

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Янукович: справедливая стоимость газа – это цена спотового рынка минус транзит

Вильнюс. Украина продолжает переговоры с Россией относительно снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции в Вильнюсе.

“Россия не заинтересована сокращать рынок сбыта для себя и нести за счет этого убытки, а Украина не заинтересована иметь газ по цене выше, чем на рынке в Европе”, - сказал Президент.

В.Янукович отметил, что сегодня Украина платит самую большую цену на газ, поэтому также ведет переговоры с Россией, поскольку считает, что справедливая цена - это цена спотового рынка минус транзит.

“Поэтому мы считаем, что справедливая цена на газ — это цена спотового рынка минус транспортировка. Именно так мы ставим вопрос. Мы не говорим ни о каких преференциях”, - сказал Президент.

Кроме того, Украина большое внимание уделяет энергосберегающим программам, а также увеличению добычи собственного газа.

Говоря о переговорах с «Газпромом», Президент отметил, что актуальным вопросом остается вопрос стабильной транспортировки российского газа к потребителям. В этом контексте чрезвычайно важным является вопрос стабильной работы украинской ГТС, которая нуждается сегодня в модернизации.

“Мы должны решать этот вопрос совместно с нашими партнерами из России и Европейского Союза”, - сказал В.Янукович.

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Президент не удовлетворен сотрудничеством с Энергетическим содружеством

Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим содружеством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Литве.

“Украина как член европейского Энергетического содружества выполняет все обязательства перед Европейским Союзом. Кроме того, мы пытаемся очень оперативно реагировать на принятые любые решения и рекомендации, но мы не удовлетворены уровнем сотрудничества с Энергетическим содружеством”, - сказал Президент.

В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

“Украина попала в форс-мажорные обстоятельства, мы этого не почувствовали (сочувствие - УНИАН)”, - сказал Президент.

Кроме того, по его словам, Украину даже никто не поставил в известность и не посоветовался с ней во время подписания документов с некоторыми странами Европейского Союза относительно строительства «Южного потока». В.Янукович подчеркнул, что подобные решения напрямую касаются интересов Украины, а ее позиция не была учтена. И даже никто не ответил на вопросы Украины, которые она направляла в Европейское энергетическое содружество.

“В качестве примера: когда нам Россия выставила счет в 7 миллиардов долларов штрафных санкций, мы надеялись, что мы получим комментарии по этому поводу со стороны Энергетического содружества, какова их точка зрения... Для нас это было важным с точки зрения диалога, который мы ведем сегодня в этих вопросах с Россией...”, - сказал Президент Украины, напомнив, что неоднократно Украина направляла письма Европейскому энергетическому содружеству, но ни разу не получила ответа.

“Мы считаем, что это является проблемой”, - сказал Президент.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического содружества являются Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, которое является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

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Украина считает спорным счет “Газпрома” на 7 млрд долл. - Янукович

Вильнюс. Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции в Вильнюсе.

Как отметил В.Янукович, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

“Они являются спорными, и мы дали ответ “Газпрому”, - сказал Президент.

По словам В.Януковича, сегодня Украина платит самую высокую цену на газ, поэтому также ведет переговоры с Россией, поскольку считает, что справедливая цена - это цена спотового рынка минус транзит.

Как сообщал УНИАН, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

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Глава НБУ рассказал МВФ о достижениях

Позиция Национального банка Украины относительно важности сотрудничества с Международным валютным фондом остается неизменной - в НБУ заинтересованы в возобновлении сотрудничества с Фондом.

Как сообщается на сайте НБУ, об этом заявил глава Нацбанка Игорь Соркин в ходе встречи со специалистами Европейского департамента МВФ во главе с руководителем миссии Кристофером Джарвисом, которая состоялась 4 февраля 2013 в рамках визита миссии Фонда в Украину.

«Мы заинтересованы в восстановлении и активизации программного сотрудничества с Международным валютным фондом, руководство которого большинство наших усилий оценивает позитивно», - отметил И.Соркин.

Он проинформировал представителей миссии МВФ о результатах работы банковской системы Украины и «о достижении значительного успеха в выполнении договоренностей, определенных Меморандумом об экономической и финансовой политике».

При этом, как указывается в сообщении НБУ, К.Джарвис заверил, что МВФ доволен выполнением Нацбанком своих обязательств. «Мы отдаем должное вашим достижениям в рамках сотрудничества, особенно хотим отметить мероприятия, направленные на поддержание ценовой стабильности в стране», - цитирует слова руководителя миссии МВФ пресс-служба Нацбанка.

Стороны договорились провести ряд рабочих встреч, в ходе которых намерены детально обсудить проблемы и задачи, связанные с дальнейшим сотрудничеством Украины с МВФ.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» сообщил, что Украине, возможно, удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом о получении нового кредита уже до марта.

Миссия МВФ, прибывшая в Украину 29 января, до 12 февраля намерена обсудить новую программу сотрудничества.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

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Каськив не видит угрозы для строительства LNG-терминала

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив не видит угрозы для строительства LNG-терминала на территории Украины из-за отсутствия договоренности с Турцией о проходе танкеров через Босфор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду, 6 февраля, в комментарии журналистам.

“С этой стороны я никаких угроз не вижу... Юридически никаких проблем нет. Политическая ситуация должна решаться на двустороннем уровне. Я рассчитываю, что у нас никаких изменений в плане реализации этого проекта не будет. Нужно политическое решение. В техническом, экономическом и организационном плане у нас все движется по установленному графику”, - сказал В.Каськив.

При этом он подчеркнул, что в переговорах с Турцией по поводу доступа на проход танкеров со сжиженным газом Украине нужно более настойчиво отстаивать национальные интересы.

“Нам надо достаточно настойчиво отстаивать наши национальные интересы. А для меня абсолютно понятно, что здесь вопрос не только в Украине - хотя в Украине много недругов этого проекта, которые работают на третью сторону, - и не только в Турции”, - сказал В.Каськив.

При этом он подчеркнул, что предложение Анкары о совместном строительстве LNG-терминала на турецком побережье не является альтернативой строительству объекта в Украине.

“Инициатива со стороны Турции - это не альтернатива, а совместная инициатива, которая уже звучала на переговорах разного уровня... Рассматривались варианты (строительство -УНИАН) между Дарданеллами и Босфором, и другие варианты. Такие инициативы Турцией были приняты для изучения и отрабатываются”, - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем, что Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала» для приема сжиженного газа. Связаны они, прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Напомним, что 13 сентября 2012 года в Киеве состоялось Второе заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В. Янукович и Р. Эрдоган дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве «LNG-терминала» (терминала по приему сжиженного газа) на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства «LNG-терминала» на ее территории.

Справка УНИАН.17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

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Бойко провел в Москве очередную встречу с Миллером

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко провел в Москве очередную рабочую встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании «Газпром».

«Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении. При этом других подробностей не приводится.

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера прошла в Москве 22 января.

26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

1 февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз. В Кремле данную информацию пока не подтвердили.

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Инфляция в Украине в январе составила 0,2%

Инфляция в Украине в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%, против января 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, в январе против декабря 2012 года больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки - на 0,3% (против января 2012 года - снижение цен на 2,2%), в частности овощи - на 6,4%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,4% (рост на 6,7%), жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 0,4% (рост на 0,6%) в частности горячая вода и отопление - на 1,6%, квартплата - 0,6%.

Относительно заметное снижение цен зафиксировано только на сахар - на 2,2% (против января 2012 года снижение - 16,6%).

По остальным позициям в январе 2013 года против декабря 2012 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

В январе 2012 года против декабря 2011 года в Украине зафиксирована инфляция 0,2%, против января 2011 года - 3,7%

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

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Цены производителей промпродукции в январе выросли на 0,3%

В Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года выросли на 0,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с январем 2012 года цены производителей промпродукции выросли на 1,5%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в январе 2013 года против декабря 2012 г. выросли на 2,9%, в добыче сырой нефти и природного газа — на 5,6%, металлических руд — на 2,6%, каменного угля — на 0,6%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,4%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе против декабря зафиксирован рост цен на 0,1%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - на 0,3%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,9%, производстве напитков — на 1,2%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 2,7%, мяса и мясных продуктов - на 0,3%.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в январе против декабря составило 1,7%, в частности такое же снижение цен зафиксировано в производстве кокса и коксопродуктов и продуктов нефтепереработки.

В химическом производстве зафиксирован рост цен на 0,1%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 0,3%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 1,4%. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 0,8%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 1,7%, машин и оборудования — на 0,1%.

В то же время в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции в январе цены выросли на 0,3%, производстве электрического оборудования — на 0,2%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 1,1%.

Госстат отмечает, что с января 2013 года индексы цен производителей промышленной продукции подаются в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (ДК 009:2010).

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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