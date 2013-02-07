Еврокомиссар Фюле приезжает в Украину. Программа визита

Еврокомиссар Штефан Фюле, ответственный за политику расширения и европейскую политику соседства, посетит Украину 7-8 февраля 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, еврокомиссар встретится с Президентом Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым, председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком и омбудсменом Валерией Лутковской.

Ш.Фюле также посетит заседание Кабинета министров. Затем в парламенте он выступит с обращением перед группой членов парламента в составе председателей парламентских комитетов и членов трех комитетов (по иностранным дел, европейской интеграции, а также обороны и безопасности). Еврокомиссар также встретится с лидерами оппозиции.

Во время встреч будут обсуждены главные темы, которые касаются отношений ЕС и Украины, подготовки к саммиту ЕС-Украина, который должен состояться 25 февраля в Брюсселе, перспектив заключения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Еврокомиссар Ш.Фюле также встретится с членами бизнес-сообщества, которое представлено Европейской бизнес ассоциацией. Сегодня после обеда он выступит с публичной речью и примет участие в дискуссии со студентами, а также с представителями гражданского общества.

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