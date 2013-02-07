ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Государство оставит украинцев в коммуналках» пишет: государство больше не будет помогать украинцам улучшать их жилищные условия, Ахметов продает завод по производству шампанского, а Азаров взял под контроль «Киевхлеб» - таковы деловые итоги 6 февраля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-gosudarstvo-ostavit-ukraincev-v-kommunalkah-196601/

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Также «Дело» в публикации «Экс-послы США предупредили нового госсекретаря - Украина не демократическая и без рыночной экономики» пишет: бывшие послы США в Украине обсудили ситуацию в нашей стране…

http://delo.ua/ukraine/eks-posly-ssha-predupredili-novogo-gossekretarja-ukraina-ne-demo-196619/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину обходят стороной», в котором пишет: попытки "Укрзализныци" остановить падение транзитных железнодорожных грузоперевозок не увенчались успехом. В 2012 году транзит составил лишь 40% от потенциала железных дорог страны. "Укрзализныця" и грузоотправители обвиняют в этом контролирующие органы, которые существенно увеличили время задержки грузов на таможне под предлогом всевозможных проверок, что сделало экономически невыгодным транзит через Украину. Но эксперты считают, что основная причина падения транзита - целенаправленная политика РФ по переводу своих грузов в российские порты…

http://www.kommersant.ua/doc/2121890

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина и ЕС выяснили взаимоотношения», в котором пишет: Виктор Янукович посетил Литву с официальным визитом. Формально поездка была посвящена вопросам двусторонних отношений, но на деле главной темой переговоров украинского лидера с его литовской коллегой Далей Грибаускайте стал поиск путей выхода из кризиса во взаимоотношениях Украины и ЕС. Грибаускайте в ультимативной форме потребовала от собеседника конкретных действий…

http://www.kommersant.ua/doc/2121804

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«Сегодня» в публикации «Украинские авиакомпании создают черные списки пассажиров» пишет: официально говорят, что дебоширов могут не пустить в самолет, однако на практике это не работает…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskie-aviakompanii-sozdayut-chernye-spiski-passazhirov.html

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Также «Сегодня» в публикации «Количество мобильных абонентов превысило число украинцев» пишет: сим-карточек уже на 26% больше, чем жителей Украины…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kolichestvo-mobilnyh-abonentov-prevysilo-chislo-ukraincev.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Постпред Украины в СНГ: За полгода число участников Зоны свободной торговли удвоилось» подает эксклюзивное интервью постоянного полномочного представителя Украины при координационных институтах СНГ Ивана Бунечко...

http://economics.unian.net/rus/news/156271-postpred-ukrainyi-v-sng-za-polgoda-chislo-uchastnikov-zonyi-svobodnoy-torgovli-udvoilos.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Крейсер «Аврора» отправят с места стоянки на ремонт» пишет: Минобороны РФ за 400 млн рублей восстановит непотопляемость корабля и функциональность его систем…

http://izvestia.ru/news/544398

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Также «Известия» в публикации «Правительство приняло решение по возврату зимнего времени» пишут: идея Дмитрия Медведева об отмене перевода стрелок и переходу на летнее время не прижилась в России…

http://izvestia.ru/news/544409

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«Ведомости» в публикации «Государственный патернализм лишает экономику перспектив роста» пишут: российские горожане никому не доверяют, за окружающих не отвечают и надеются, что их обеспечит государство…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8830891/grazhdane_tormozyat

(УНИАН)