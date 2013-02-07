Оппозиция третий день блокирует работу ВР. Говорит, что готова к силовому варианту "регионалов"

Народные депутаты от оппозиции третий день подряд блокируют работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в сессионном зале находятся около 15 депутатов из фракции “УДАР” и около 20 депутатов из фракции “Батькивщина”.

Требования оппозиции остаются неизменными - необходимость введения в действие системы для персонального голосования.

Как рассказал журналистам заместитель лидера фракции “УДАР” Виталий Ковальчук, ночь прошла достаточно спокойно.

По его словам, приблизительно в 3 часа ночи к “ударовцам” пришли в сессионный зал два народных депутата от “Батькивщины” Николай Катеринчук и Анатолий Гриценко.

“Они приехали в 3 ночи, чтобы выразить нам поддержку”, - сказал В.Ковальчук.

Комментируя информацию о том, что «регионы» сегодня могут применить силовой вариант для разблокирования работы ВР, В.Ковальчук отметил, что оппозиция будет противостоять этому.

“Есть такая информация, что будут разблокировать силой, но мы будем защищаться”, - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, разрешит ли оппозиция сегодня в 15.00 выступить в сессионном зале еврокомиссару Штефану Фюле, В.Ковальчук отметил, что не видит препятствий для такого выступления.

“Главное, чтобы аппарат ВР обеспечил его выступление”, - сказал он.