Азаров уверен, что Украина и ЕС находятся в нескольких шагах от ассоциации

Украина и Европейский Союз находятся в нескольких шагах от подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

“Дорожной картой европейской интеграции Украины должно стать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое мы рассматриваем как комплексную программу масштабных преобразований внутри страны. Сегодня мы в нескольких шагах от его подписания, последних и очень ответственных шагах”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что эти шаги стали предметом чрезвычайно сложного компромисса, достигнутого между государствами-членами ЕС и закрепленного заключениями Совета Европы. “Для нас это не новые задачи, по сути, большинство из них были и остаются актуальными и предусмотрены повесткой дня работы украинской власти”, - подчеркнул Н.Азаров.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.

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