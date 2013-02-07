ЕС призывает Украину быть решительнее в вопросе евроинтеграции

Европейский Союз призывает Украину более решительно действовать в вопросе интеграции в ЕС и предпринимать более активные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым.

«Сейчас мы говорим о том, что надо более решительно работать по интеграции Украины в Евросоюз», - сказал Ш.Фюле, добавив, что для этого необходимо предпринимать более активные меры. Он отметил, что Украина показала пример партнерства с Европейским Союзом не только для региона, но и для своего народа.

«И сейчас это надо продолжать дальше. Чем выше ожидания, чтобы внедрять принцип верховенства права и демократии, тем сложнее эти задачи», - сказал Ш.Фюле. Он отметил, что в этих вопросах необходимо предпринимать серьезные меры, чтобы это принесло пользу Украине и ее гражданам.

«Основная ответственность в этом вопросе лежит на вас и на вашем правительстве», - сказал Ш.Фюле, обращаясь к Н.Азарову. Он отметил, что Европейский Союз больше не может ждать.

«Мы понимаем, что не можем ждать, окно возможности открыто именно сейчас, потому что если Украина и ЕС вместе потеряют ноябрьский срок... Есть месяцы, но не годы», - сказал еврокомиссар.

По словам Ш.Фюле, в обеспечении прогресса нельзя забывать об оппозиции. Он отметил, что подписание Соглашения об ассоциации будет означать, что на пути Украины в ЕС нет преград.

«Для того чтобы это сделать, необходимо решить оставшиеся вопросы, которые не решены. Реальные шаги должны быть сделаны Украиной в этом направлении», - сказал еврокомиссар. Он также отметил, что Европейский Союз разработал специальную дорожную карту по подписанию Соглашения об ассоциации.

«Сейчас есть историческая возможность, и она зависит от вас и от ваших действий для того, что ее воплотить», - добавил он.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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