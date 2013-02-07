Россия пока не будет переходить на зимнее время

Правительство РФ считает нецелесообразным сейчас решать вопрос о переходе на зимнее время, предлагает пока сохранить нынешний порядок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании правительства РФ сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Правительство считает очередную корректировку (времени) в текущий период нецелесообразной», - сказал Д.Медведев.

По его словам, результаты мониторингов, которые проведены правительством РФ за последнее время, свидетельствуют, что сторонников летнего времени и тех, кто хотел бы вернуться к прежнему порядку переводу стрелок два раз в год или зафиксировать на постоянной основе зимнее время - приблизительно одинаковое.

При этом российский премьер отметил, что сегодняшнее решение - не догма и в дальнейшем может быть изменено.

«За последние сто лет порядок исчисления времени изменялся в нашей стране семь раз. Давайте, не дергаясь, без лишней суеты поживем в этих условиях и будем дальше вести мониторинг общей ситуации. Еще раз проанализируем доводы экспертов, врачей, позицию граждан, если она будет меняться. Взвесим все за и против, а пока сохраним существующий порядок», - добавил Д.Медведев.

Справка УНИАН. Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Сразу после этого в Украине начали предлагать отменить переход на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, ученые утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».