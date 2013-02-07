Украина будет максимально использовать преимущества сотрудничества с ЕС и ТС, заявил Азаров

Украина будет максимально использовать преимущества, которые предоставляет углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и углубленное взаимодействие с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле в Киеве.

“Не остался вне поля зрения (во время переговоров - УНИАН) вопрос наших отношений с другим нашим стратегическим партнером - Россией, а также с Таможенным союзом, на который сегодня приходится наибольший объем нашей внешней торговли. Мы не можем игнорировать интересы наших производителей, которые работают на рынке Таможенного союза, и должны учитывать развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ” - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что курс Украины на евроинтеграцию является неизменным, но страна не может игнорировать других соседей.

В.Янукович отметил, что Украина не может игнорировать тот факт, что уровень ее товарооборота со странами Таможенного союза составляет более 60 млрд долларов.

В свою очередь Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что одновременное подписание соглашений с Евросоюзом и Таможенным союзом невозможно, поскольку эти соглашения будут противоречить друг другу.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.

Вместе с тем, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

13 декабря 2012 года президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.