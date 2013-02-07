Анонс на 8 февраля

* В Киеве состоится 23-е заседание Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша (ККП). Председательствовать на мероприятии будут Уполномоченный Президента Украины в ККП, глава АПУ Сергей Левочкин и его польский коллега, Руководитель Канцелярии Президента Республики Польша Яцек Михаловский. Планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов украинских-польского сотрудничества в рамках реализации двусторонних договоренностей, достигнутых Президентами Украины и Польши.

* Пресс-конференция ГП "Укрэкоресурсы" на тему: "Обращение с твердыми бытовыми отходами - итоги 2012 года. Проблемы и перспективы 2013 года". Участники: Дмитрий Радионов, директор ГП "Укрэкоресурсы"; Павел Жила, председатель Государственной экологической инспекции Украины; Владимир Щиголь, начальник юридического департамента ГП "Укрэкоресурсы".

* Состоится заседание информационного пресс-клуба «Киевводоканала» на тему: «Состояние рек - источников питьевого водоснабжения города Киева перед началом половодья». Пресс-клуб проведут: главный инженер Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир Костюк и советник председателя правления по вопросам информационной политики ОАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева.

* Пресс-конференция на тему: "Украина на пути к Соглашению об ассоциации с ЕС. Итоги недели". Участники: политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

* Пресс-конференция на тему: "О строительстве фитнес-клуба сети "Sport Life" в Луганске. Участники: вице-президент по развитию региональных проектов сети фитнес-клубов "Sport Life" Виталий Левицкий; региональный директор по работе с клиентами сети фитнес-клубов "Sport Life" Андрей Трушевский; директор по связям с общественностью Юлия Жукова.

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