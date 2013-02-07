Кабмин определил ответственных за взаимодействие с комитетами парламента

Кабинет министров Украины определил членов правительства, которые отвечают за обеспечение взаимодействия Кабмина с комитетами Верховной Рады Украины и Специальной контрольной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Текст соответствующего распоряжения от 6 февраля № 55-р размещен на правительственном портале.

Как отмечается в документе, с целью налаживания эффективного взаимодействия Кабинета министров Украины с Верховной Радой Украины, направленного на законодательное урегулирование актуальных вопросов государственного развития и реализацию провозглашенных Президентом Украины реформ, определить членов Кабинета министров Украины ответственными за обеспечение взаимодействия Кабинета министров Украины с комитетами Верховной Рады Украины и Специальной контрольной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

В частности министрам, руководителям других центральных органов исполнительной власти поручено повысить качество законотворческой работы путем обеспечения системной и скоординированной деятельности министерства, другого центрального органа исполнительной власти на всех стадиях подготовки проектов законодательных актов; обеспечить надлежащее представление и сопровождение на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, заседаниях комитетов Верховной Рады Украины и Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, во время рассмотрения в депутатских фракциях (депутатских группах) проектов законодательных актов, внесенных Кабинетом министров Украины, а также представления позиции Кабинета министров Украины во время рассмотрения проектов законодательных актов, внесенных на рассмотрение Верховной Рады Украины другими субъектами права законодательной инициативы.

Также руководителям государственных учреждений поручено определить из числа заместителей министра, руководителя другого центрального органа исполнительной власти должностное лицо министерства, другого центрального органа исполнительной власти, ответственное за выполнение функций по обеспечению взаимодействия с Верховной Радой Украины и ее органами; обеспечить систематическое информирование общественности о цели и основных положениях проектов законодательных актов, внесенных в Верховную Раду Украины Кабинетом министров Украины.

Распоряжением установлено, что министр здравоохранения взаимодействует с комитетом Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения; министр внутренних дел - с комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией; министр доходов и сборов - с комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики; министр иностранных дел – с комитетом по иностранным делам, по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, министр инфраструктуры отвечает за комитет по вопросам транспорта и связи; министр финансов - по вопросам финансов и банковской деятельности, по вопросам бюджета; министр социальной политики - по вопросам социальной политики и труда, по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов; министр юстиции - по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, по вопросам правовой политики, по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Также министр обороны взаимодействует с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны; министр экономического развития и торговли - по вопросам экономической политики, по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики и Специальной контрольной комиссией по вопросам приватизации; министр аграрной политики и продовольствия - по вопросам аграрной политики и земельных отношений; министр экологии и природных ресурсов - по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы; министр энергетики и угольной промышленности - по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; министр образования и науки, молодежи и спорта - по вопросам науки и образования, по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, по вопросам информатизации и информационных технологий; министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; министр культуры - по вопросам культуры и духовности, по вопросам свободы слова и информации; министр промышленной политики - по вопросам промышленной и инвестиционной политики; министр Кабинета министров - по вопросам верховенства права и правосудия.

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