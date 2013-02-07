Янукович запланировал на февраль несколько зарубежных визитов

Президент Украины Виктор Янукович в феврале планирует осуществить несколько зарубежных визитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

В частности, 12-14 февраля планируется государственный визит Президента Украины в Туркменистан.

19 февраля по приглашению Президента Польши Бронислава Коморовского В.Янукович посетит город Висла с рабочим визитом. На эту встречу также приглашен Президент Словацкой Республики Иван Гашпарович.

25 февраля Президент планирует принять участие в саммите Украина-ЕС в Брюсселе, сообщил С.Лёвочкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственный визит Президента Украины в Россию на февраль не планируется