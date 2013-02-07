Янукович запланировал на февраль несколько зарубежных визитов
19:12, 07 февраля 2013Разное
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Виктор Янукович
Президент Украины Виктор Янукович в феврале планирует осуществить несколько зарубежных визитов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.
В частности, 12-14 февраля планируется государственный визит Президента Украины в Туркменистан.
19 февраля по приглашению Президента Польши Бронислава Коморовского В.Янукович посетит город Висла с рабочим визитом. На эту встречу также приглашен Президент Словацкой Республики Иван Гашпарович.
25 февраля Президент планирует принять участие в саммите Украина-ЕС в Брюсселе, сообщил С.Лёвочкин.
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