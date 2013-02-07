Кабмин на расширенном заседании в конце февраля будет принимать программу действий

На 27 февраля предварительно назначено расширенное заседании Кабинета министров Украины, в котором планируется участие Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

По его словам, на заседании будет приниматься Программа действий правительства.

Напомним, 5 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что разработал программу развития страны.

Согласно проекту Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, в 2013 году в Украине планируется удерживать дефицит госбюджета на уровне не более 1% и предельный объем государственного долга не более 25% ВВП.

Правительство планировало утвердить госпрограмму активизации развития экономики на 2013-2014 годы до 10 февраля.

По словам министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, реализация программы должна обеспечить рост экономики в 2013 году на уровне не менее 3%. Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.