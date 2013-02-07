Фюле: соглашение об ассоциации может быть подписано до саммита Восточного партнерства

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть подписано до саммита Восточного партнерства, если Украина выполнит все критерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.Фюле сказал во время выступления перед студентами и преподавателями Киево-Могилянской академии.

“В декабре прошлого года 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС ускорили процесс подписания соглашения об ассоциации, включая положения о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которое может быть подписано даже до саммита Восточного партнерства, который состоится в Вильнюсе в ноябре”, - сказал Ш.Фюле, отметив, что это произойдет лишь в случае, если страна продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в исполнении критериев, касающихся таких вопросов, как устранение недостатков парламентских выборов, которые состоялись в октябре прошлого года, решение проблемы применения избирательного правосудия, прогресса в осуществлении реформ, определенных повесткой дня ассоциации Украина-ЕС.

Особое, по его словам, внимание следует уделить реформам в сфере судебной системы, уважения к верховенству права, прав человека, борьбы против коррупции, а также повышению участия граждан в процессе принятия государственных решений.

Он отметил, что во время сегодняшней встречи в Кабинете министров он почувствовал желание создать надлежащие условия для продвижения в имплементации этих критериев.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Киевом до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

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Фюле ожидает быстрой ратификации украинским и Европейским парламентами соглашения об упрощении оформления виз

Штефан Фюле заявляет, что ожидает быстрой ратификации Верховной Радой Украины и Европейским парламентом изменений, которые были внесены в июле 2012 года в действующее соглашение об упрощении оформления виз.

Еврокомиссар напомнил, что прошел почти год с того времени, когда был опубликован второй отчет ЕС относительно имплементации Плана действий по визовой либерализации. По словам Ш.Фюле, Украина достигла прогресса в этом направлении, однако его недостаточно для того, чтобы выполнить все критерии первой фазы визовой либерализации.

Он отметил, что наиболее чувствительные критерии касаются необходимости в принятии или в повторном принятии законов, касающихся борьбы с коррупцией и дискриминацией, а также защиты прав меньшинств.

“Почему мы говорим о повторном принятии? Потому что данные законы лишь делают вид, что выполняют требования, выдвинутые Европейский Союзом”, - сказал Ш.Фюле.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 23 июля 2012 года подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз.

Эти изменения продлевают список категорий украинских граждан-просителей виз, на которых распространяется действие Соглашения. К ним теперь относятся, в частности, представители организаций гражданского общества или молодые люди, которые принимают участие в мероприятиях, организованных неприбыльными организациями. Кроме того, изменения коснулись действующих упрощений, касающихся ряда категорий просителей виз, например, журналистов.

Изменения к соглашению об упрощении визового режима должны ратифицировать Европейский парламент и Верховная Рада Украины, лишь тогда они вступят в силу.

Президент Виктор Янукович уже внес в ВР законопроект о ратификации изменений к соглашению между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.