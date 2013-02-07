ТОП-10 (7 февраля)

Золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 0,4%

"Нафтогаз" ответил "Газпрому" - счет в 7 млрд. долл. оплачивать не будет

Украина будет качать газ из Европы через Венгрию и Словакию уже в 1 квартале

Базовая дефляция в январе составила 0,1%

ЕС призывает Украину быть решительнее в вопросе евроинтеграции

Украина будет максимально использовать преимущества сотрудничества с ЕС и ТС, заявил Азаров

Суд остановил процедуру банкротства «АэроСвита»

Евразийская экономическая комиссия поднимет пошлины на молочные продукты

Просроченная кредитная задолженность украинских банков в 2012 году уменьшилась на 7 млрд грн

Украина в январе закупила российского газа на 1,105 млрд долл.

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Золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 0,4%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе выросли на 0,4% и по состоянию на 1 февраля 2013 года составили 24,652 млрд долл. США.

Об этом говорится в комментарии директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александра Дубыхвиста, размещенном на сайте регулятора.

«По состоянию на 1 февраля 2013 года объем золотовалютных резервов составил 24,652 млрд долл. США в эквиваленте. То есть, за месяц резервы выросли на 106 млн долл. США в эквиваленте», - сообщил А. Дубыхвист.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте - на 3,5%, до 1,89 млрд долларов.

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"Нафтогаз" ответил "Газпрому" - счет в 7 млрд. долл. оплачивать не будет

НАК «Нафтогаз Украины» предоставил ответ «Газпрому» о том, что не намерен оплачивать выставленный счет в 7 млрд долл., поскольку для этого нет никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы предоставили ответ, что мы не считаем необходимым оплачивать счет 7 млрд, потому что у нас нет оснований для этого. Мы выполняем все условия контракта”, - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как отметил В.Янукович, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

Напомним, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

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Украина будет качать газ из Европы через Венгрию и Словакию уже в 1 квартале

Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на данный момент переговоры по организации таких поставок находятся в завершающей стадии.

«Со Словакией есть технические вопросы, которые мы согласовываем, а с Венгрией у нас практически все вопросы уже решены», - отметил министр.

Отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки газа, Э.Ставицкий ответил: «В ближайшее время. Ведутся переговоры, они уже на финише. Мы рассчитываем на первый квартал».

При этом он также сообщил, что газ может закупаться не только через немецкую компанию RWE, но и через другие компании.

Также он сказал, что покупателем может быть не только НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас было принято решение правительством о демонополизации поставок импортного газа. Так что та компания, которая договорится? будет иметь право свободного доступа к системе, которая позволит осуществлять поставки газа», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

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Базовая дефляция в январе составила 0,1%

Базовая дефляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в январе 2012 года против декабря 2012 года составила 0,1% (БИПЦ - 99,9%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по данным ведомства, в январе 2013 года против января 2012 года базовая инфляция составила 0,7% (БИПЦ - 100,7%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%, против января 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

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ЕС призывает Украину быть решительнее в вопросе евроинтеграции

Европейский Союз призывает Украину более решительно действовать в вопросе интеграции в ЕС и предпринимать более активные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым.

«Сейчас мы говорим о том, что надо более решительно работать по интеграции Украины в Евросоюз», - сказал Ш.Фюле, добавив, что для этого необходимо предпринимать более активные меры. Он отметил, что Украина показала пример партнерства с Европейским Союзом не только для региона, но и для своего народа.

«И сейчас это надо продолжать дальше. Чем выше ожидания, чтобы внедрять принцип верховенства права и демократии, тем сложнее эти задачи», - сказал Ш.Фюле. Он отметил, что в этих вопросах необходимо предпринимать серьезные меры, чтобы это принесло пользу Украине и ее гражданам.

«Основная ответственность в этом вопросе лежит на вас и на вашем правительстве», - сказал Ш.Фюле, обращаясь к Н.Азарову. Он отметил, что Европейский Союз больше не может ждать.

«Мы понимаем, что не можем ждать, окно возможности открыто именно сейчас, потому что если Украина и ЕС вместе потеряют ноябрьский срок... Есть месяцы, но не годы», - сказал еврокомиссар.

По словам Ш.Фюле, в обеспечении прогресса нельзя забывать об оппозиции. Он отметил, что подписание Соглашения об ассоциации будет означать, что на пути Украины в ЕС нет преград.

«Для того чтобы это сделать, необходимо решить оставшиеся вопросы, которые не решены. Реальные шаги должны быть сделаны Украиной в этом направлении», - сказал еврокомиссар. Он также отметил, что Европейский Союз разработал специальную дорожную карту по подписанию Соглашения об ассоциации.

«Сейчас есть историческая возможность, и она зависит от вас и от ваших действий для того, что ее воплотить», - добавил он.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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Украина будет максимально использовать преимущества сотрудничества с ЕС и ТС, заявил Азаров

Украина будет максимально использовать преимущества, которые предоставляет углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и углубленное взаимодействие с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле в Киеве.

“Не остался вне поля зрения (во время переговоров - УНИАН) вопрос наших отношений с другим нашим стратегическим партнером - Россией, а также с Таможенным союзом, на который сегодня приходится наибольший объем нашей внешней торговли. Мы не можем игнорировать интересы наших производителей, которые работают на рынке Таможенного союза, и должны учитывать развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ” - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что курс Украины на евроинтеграцию является неизменным, но страна не может игнорировать других соседей.

В.Янукович отметил, что Украина не может игнорировать тот факт, что уровень ее товарооборота со странами Таможенного союза составляет более 60 млрд долларов.

В свою очередь Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что одновременное подписание соглашений с Евросоюзом и Таможенным союзом невозможно, поскольку эти соглашения будут противоречить друг другу.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.

Вместе с тем, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

13 декабря 2012 года президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

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Суд остановил процедуру банкротства «АэроСвита»

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области о возбуждении производства по делу о банкротстве авиакомпании "АэроСвит".

Как сообщает Министерство доходов и сборов Украины, таким образом, апелляционная жалоба Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции по предупреждению безосновательной ликвидации налогоплательщика частично удовлетворена.

В дальнейшем ведомство будет выяснять возможное наличие кредиторских требований государства к «АэроСвиту» для обеспечения своевременной и полной уплаты налогов.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

23 января Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области Государственной налоговой службы с требованием отменить решение о возбуждении дела о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит».

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

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Евразийская экономическая комиссия поднимет пошлины на молочные продукты

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект решения Совета ЕЭК о повышении ставки пошлин на ряд молочных продуктов, в частности, на сливочное масло, творог и молочные пасты, с 15% до 20%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министра по торговле Евразийской экономической комиссии.

Ожидается, что Совет ЕЭК рассмотрит этот вопрос уже на следующей неделе.

Также в сообщении говорится, что Коллегия ЕЭК приняла решение повысить ставки импортных пошлин на отдельные виды сыров.

Например, ставки повысятся на тертые сыры, сыры в порошке всех сортов, в том числе Гларский сыр ("Шабцигер") - до 20%, а на сыр Фета из коровьего молока – до 25% от таможенной стоимости.

В настоящее время на эти продукты действует ставка 15%.

Данное решение Коллегии вступит в силу одновременно с решением Совета по пошлинам на молочные продукты.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.

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Просроченная кредитная задолженность украинских банков в 2012 году уменьшилась на 7 млрд грн

Просроченная кредитная задолженность украинских банков по итогам прошлого года сократилась почти на 7 млрд грн и на конец 2012 года составляла 8,9% общего объема кредитов, говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Алексея Ткаченко, размещенном на сайте НБУ.

«Просроченная кредитная задолженность за 2012 уменьшилась почти на 7 млрд грн, а ее доля в общем объеме предоставленных кредитов – с 9,6% до 8,9%», – сказал А.Ткаченко.

По его мнению, данные цифры свидетельствуют об улучшении качества кредитных операций банков.

Также А.Ткаченко сообщил, что украинские банки постепенно увеличивают объемы кредитования реального сектора экономики. Так, объем кредитов в экономику увеличился за прошлый год почти на 29 млрд грн, или на 5%, – до 610 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн., при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.

Обязательства банков в прошлом году выросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования – 202,6 млрд грн, или 21,2%.

Капитал банков в 2012 году вырос на 5,5% – до 169,8 млрд грн, оплаченный зарегистрированный уставный капитал на 2% – до 175,4 млрд грн.

Украинские банки по итогам прошлого года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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Украина в январе закупила российского газа на 1,105 млрд долл.

Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд грн, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Гостаможслужба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

По данным «Нафтогаза», компания перечислила «Газпрому» около 808 млн долл. за импортированный в январе 2012 года природный газ.

Также, согласно данным гостаможни, Украина в январе закупила газ у Германии на сумму 10,071 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

При этом RWE не предоставляет информации о наличии контрактов с «Нафтогазом» на 2013 год.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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