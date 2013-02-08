ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Обобщенная консультация об уплате налога на прибыль в 2013 году» пишет: обнародован приказ налоговой, затрагивающий проблемные вопросы администрирования и уплаты налога на прибыль…

http://delo.ua/businessman/obobschennaja-konsultacija-ob-uplate-naloga-na-pribyl-v-2013-godu-196706/

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Также «Дело» в публикации «Банкиров могут заставить платить пеню за несвоевременный возврат депозитов» пишет: в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать банки платить неустойку в размере 1% от суммы вклада за каждый просроченный день…

http://delo.ua/finance/bankirov-mogut-zastavit-platit-penju-za-nesvoevremennyj-vozvrat-196677/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Европа на такое не подписывалась», в котором пишет: 6 февраля комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле прибыл в Украину с визитом. В ответ на оптимистические заявления премьер-министра Николая Азарова Фюле раскритиковал украинскую власть за недостаточные усилия по проведению реформ и предупредил - в случае, если соглашение об ассоциации не будет подписано в ноябре, этот процесс может быть отложен до 2016 года. Фюле подтвердил существование списка из 19 индикаторов готовности Украины к подписанию соглашения и заявил, что ждет от Киева программы реформ, построенной на их основе…

http://www.kommersant.ua/doc/2121871

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги в трубу», в котором пишет: повышение цен компанией «Киевстар» не вызвало препятствий со стороны регулирующих органов. Антимонопольный комитет не нашел причин для возбуждения дела против крупнейшего оператора страны. Незамеченным для АМКУ осталось и повышение цен компанией МТС. В прошлый раз комитет потратил полгода, чтобы доказать незаконность повышения тарифов операторами, и сейчас ему важно сделать вид, что операторы соблюдают его рекомендации, считают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc/2122470

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«Сегодня» в публикации «Донецк превращается в огромную свалку» пишет: в мэрии призывают горожан к сознательности, а коммунальщики утверждают, что справляются…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Doneck-prevrashchaetsya-v-ogromnuyu-svalku.html

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Также «Сегодня» в публикации «Почему в Украину едут за убежищем» пишет: иностранцам все чаще дают у нас статус беженца. Те жалуются, что службы просят денег и медленно работают…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Pochemu-v-Ukrainu-edut-za-ubezhishchem.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Предправления «Райффайзен Банка Аваль»: Доля иностранных банков в Украине продолжит снижаться» подает эксклюзивное интервью Владимира Лавренчука, председателя правления четвертого по размеру активов банка в Украине, который рассказал о взаимоотношениях с акционерами, перспективах развития кредитования, ставках по депозитам и причинах ухода иностранных финучреждений с отечественного рынка...

http://economics.unian.net/rus/news/156536-predpravleniya-rayffayzen-banka-aval-dolya-inostrannyih-bankov-v-ukraine-prodoljit-snijatsya.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Карпов: «Принятие антитабачного закона может обернуться бунтом» пишет: депутат от «Единой России» считает, что антитабачный закон может впустить в Россию дешевый китайский контрафакт…

http://izvestia.ru/news/544569

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Также «Известия» в публикации «Воры в законе приговорили 16 человек за убийство Деда Хасана» пишут: криминальный мир отправил несколько групп профессиональных наемников для расправы с предполагаемыми организаторами расстрела Аслана Усояна…

http://izvestia.ru/news/544496

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«Ведомости» в публикации «Россия впервые оценила собственное имущество» пишут: номинальная стоимость - 12 трлн руб., рыночная - 100 трлн…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8875041/rossiya_za_vosem_nominalov

(УНИАН)