Оппозиция продолжает блокировать работу ВР. Рыбак проводит консультации

Народные депутаты из оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в сессионном зале Верховной Рады находятся около 50 депутатов.

Около десяти членов фракции “УДАР” заняли президиум ВР, приблизительно столько же оппозиционных депутатов окружили парламентскую трибуну.

Как и раньше, в зале заседаний висят баннеры: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!”.

Народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов убежден, что Верховная Рада Украины не будет сегодня работать в пленарном режиме.

Он отметил, что у председателя парламента Владимира Рыбака продолжаются консультации относительно возобновления работы Верховной Рады.

В то же время, по словам А.Турчинова, В.Рыбак является заложником политики Президента Виктора Януковича и Партии регионов.

“Рыбак, возможно, потенциально готов идти на конституционные действия, чего требует оппозиция, но пока ему не позволят, он будет делать вид, что ведет переговоры... К сожалению, работы сегодня не будет”, - добавил А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения в действие системы для персонального голосования.