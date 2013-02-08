Янукович уверяет, что готов к компромиссам ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина приложит усилия к тому, чтобы найти компромиссы в спорных вопросах для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле сегодня, 8 февраля, в Киеве.

“Мы внимательно изучили сигналы Европейского Союза относительно перспектив дальнейшего развития наших отношений. Мы продолжаем работу над реформами, которые начали в 2010 году, в составе которых предусмотрены также реформы, направленные на преодоление тех недостатков, которые были выявлены во время выборов”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украину конструктивный характер и нацеленность на результат побуждают работать совместно с европейскими экспертами. Глава государства подчеркнул, что Украина ценит помощь, которую ЕС постоянно оказывает. В частности, по словам В.Януковича, это касается подготовки законодательства к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также формализации украинского законодательства к европейскому.

“Надеюсь, что такое сотрудничество будет и в дальнейшем плодотворным, и будет положительно влиять. Подводя итоги работы модернизации нашей страны, мы также самокритично смотрим на некоторые направления, которых нам не всегда удается достигать. Иногда на пути имплементации принятых законов существуют естественные препятствия чиновников, политиков, которые привыкли, как говорят, жить по-старому. Поэтому реакция эта была вполне ожидаемой. Заключение Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли остается нашим приоритетом и задачей на этот короткий период времени до ноября 2013 года. Мы хорошо понимаем, что по отдельным вопросом нам нужно найти прогресс намного больше, чем он есть сейчас”, - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле 7 и 8 февраля находится с визитом в Украине. Во время встречи с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций и комитетов 7 февраля он выразил надежду, что Украина сможет выполнить условия для подписания соглашения с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.