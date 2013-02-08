Фюле: Украина и ЕС не должны утратить шанс подписать в ноябре Соглашение об ассоциации

Украина и Европейский Союз не должны утратить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

“Нам лучше сделать все возможное, чтобы не утратить эту возможность, потому что с помощью этого чрезвычайно важного соглашения мы не только сможем развивать наши отношения на значительно высшем уровне. Это также новая основа, которая будет юридически обязательной для обеих сторон, и это будет впервые, когда настолько амбициозное соглашение будет заключено с нашими партнерами”, - сказал Ш.Фюле.

Он отметил, что подписание соглашения станет результатом многолетней работы - как Украины, так и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Ш.Фюле во время встречи отметил важность продолжения развития отношений Украины с ЕС. «2013 год и особенно ноябрь 2013 года, возможность подписания Соглашения об ассоциации, которое также включает в себя часть, посвященную экономической интеграции, - это огромная возможность не только для Украины, но также и для Европейского Союза. Мы в течение нескольких лет очень много работали для того, чтобы эта возможность была реальной», - сказал он.

Ш.Фюле передал главе государства приветствие от Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. «Он с нетерпением ожидает возможности приветствовать Вас в Брюсселе, с нетерпением ожидает саммит, который, по его мнению, является чрезвычайно важным», - сказал Ш.Фюле. (Саммит Украина-ЕС в Брюсселе должен состояться 25 февраля – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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