Анонс на 11 февраля

* Пресс-конференция на тему: «Когда и как подорожают маршрутные перевозки?». Участники: Иван Шпилевой, первый зам.директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Владимир Козырь, председатель Черниговской областной ячейки ВОО «ВААП».

* Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова примет участие в мероприятиях по случаю первой годовщины открытия Киевского перинатального центра. Во время мероприятий состоится торжественное вручение Киевскому перинатальному центру сертификата соответствия ISO 9001. Также под председательством первого зам.главы АПУ И.Акимовой состоится совещание на тему «Новые подходы к обеспечению качества медицинской помощи». В мероприятиях примут участие председатель КГГА Александр Попов, представители Министерства здравоохранения Украины, ВООЗ, представители профессиональных ассоциаций.

* Круглый стол на тему: "Энергетическая независимость Украины: альтернатива добычи сланцевого газа?" Организатор - "Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности". Участники: народные депутаты Украины, представители профильных министерств и госкомитетов, СНБОУ, эксперты отрасли, экологи, представители компаний "Shell" и "Shevron".

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63