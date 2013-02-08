Фюле: Соглашения об ассоциации подпишут в ноябре, если Украина выполнит все условия

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле констатирует, что для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года украинские власти должны выполнить необходимые условия.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

«Уезжая из Киева: ключевой момент для властей - это выполнить условия для подписания Соглашения об ассоциации, только в таком случае оно может быть реализовано», - написал еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

В пятницу, 8 февраля, во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве еврокомиссар Ш.Фюле отметил, что Украина и ЕС не должны утратить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

“Нам лучше сделать все возможное, чтобы не утратить эту возможность, потому что с помощью этого чрезвычайно важного соглашения мы не только сможем развивать наши отношения на значительно высшем уровне. Это также новая основа, которая будет юридически обязательной для обеих сторон, и это будет впервые, когда настолько амбициозное соглашение будет заключено с нашими партнерами”, - сказал Ш.Фюле.