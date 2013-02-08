Лидеры Евросоюза согласовали проект бюджета на 960 млрд евро

Лидеры Евросоюза в пятницу согласовали концепцию нового долгосрочного бюджета, договорившись выделить 960 миллиардов евро на финансирование сельского хозяйства, субсидии и научные исследования в ближайшие годы, сообщает Reuters.

Соглашение, по словам чиновников ЕС, будет финализировано до конца текущей рабочей недели. Оно представляет собой компромисс между требованиями североевропейских стран, таких как Великобритания и Нидерланды, которые хотели экономного бюджета, а также стран юга и востока Европы, таких как Франция и Польша, которые хотели субсидий для сельского хозяйства и необходимой инфраструктуры.

"Мы вполне уверены, что получили основу для сделки, - сказал представитель ЕС, говоривший на условиях анонимности, после того, как лидеры согласовали план. - Сделка не полностью завершена, но мы уверены, что она будет готова сегодня".

Несколько дипломатов и еще один чиновник ЕС подтвердили, что рамочное соглашение было достигнуто.

Последнее бюджетное предложение, сделанное на саммите в ноябре, когда лидерам не удалось достичь консенсуса, будет сокращено примерно на 12 миллиардов евро, сказали чиновники. В результате верхняя граница объема расходов на 2014-2020 годы сократилась до 960 миллиардов евро.

Это означает уменьшение предыдущего многолетнего объема расходов примерно на три процента и первое сокращение долгосрочного плана расходов за всю историю ЕС.

При том что общие цифры выглядят внушительно, сумма ежегодных бюджетных ассигнований составляет около 140 миллиардов евро, то есть всего 1% ВВП ЕС.

Сокращения, согласованные в пятницу, в основном коснулись нового финансирования для международных перевозок, энергетических и телекоммуникационных проектов, которое было снижено более чем на 11 миллиардов евро. Кроме того, пострадали платежи и льготы для чиновников ЕС, чего добивалась Великобритания. Они были урезаны примерно на 1 миллиард евро.

Расходы на сельское хозяйство избежали нового сокращения, а расходы на развитие сельского хозяйства в течение семи лет были увеличены на 1,5 миллиарда евро, что удовлетворило Францию, Италию и других.

Помимо того, что соглашение должно быть подписано всеми лидерами ЕС позже в пятницу, его должен одобрить Европарламент. Это может оказаться сложной задачей, так как президент Европарламента заявил, что не примет излишних сокращений.