ТОП-10 (8 февраля)

Азаров о ВТО - Украина по максимуму использует свои права во внешней торговле

"Газпром" планирует в этом году нарастить добычу газа и его экспорт в Европу и страны СНГ

Минэнергоугля сообщает, но без подробностей: с Катаром обсуждается проект «LNG-терминал»

Украина в январе импортировала газ по цене 426,16 долл. за 1 тыс. кубометров

Ночь переговоров о новом бюджете Евросоюза закончилась безрезультатно

НБУ назвал «ПриватБанк» самым эффективным среди украинских банков

Кабмин хочет повысить эффективность приватизации

Азаров обещает отечественным производителям программу поддержки к концу февраля

Инвесторы вложат 4,3 млрд грн в строительство 6 спортивных арен для Евробаскета-2015

Минагропрод: Госзембанк начнет работу уже в этом году

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Азаров о ВТО - Украина по максимуму использует свои права во внешней торговле

Украина использует свои права во внешней торговле максимально возможным образом. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с председателем европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Премьер подчеркнул, что представители Украины постоянно работают в секретариате ВТО, в Европейской комиссии, несколько дней назад также произошли детальные консультации с еврокомиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом и Украина старается максимально защищать свои права во внешней торговле для поддержания экономического роста.

"Я сторонник либерализации во внешней торговле, но мы должны принимать решения, исходя из реальной ситуации. Об этом мы сейчас и ведем переговоры с нашими партнерами. На ближайшее время назначены консультации по пересмотру уровней тарифной защиты по приоритетным для Украины тарифным линиям", - отметил Н.Азаров.

В октябре 2012 года Украина, согласно правилам этой организации, обратилась в ВТО с заявлением о намерении пересмотреть таможенные ставки с целью активизировать внутреннее производство.

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"Газпром" планирует в этом году нарастить добычу газа и его экспорт в Европу и страны СНГ

ОАО "Газпром" в 2013 году ожидает роста экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров, говорится в материалах компании, представленных на дне инвестора, передает РИА "Новости".

По итогам 2012 года в Европу было поставлено 138,8 миллиарда кубометров газа при средней цене 402 доллара за тысячу кубов, в страны СНГ и Балтии - 64,4 миллиарда кубов при средней цене 308 долларов за тысячу кубов.

Кроме того, "Газпром" в 2013 году ожидает роста добычи газа на 1,8% - до 495,7 миллиарда кубометров, в 2014-2015 годах - 518 миллиарда кубометров.

По итогам 2012 года холдинг добыл 487 миллиарда кубометров газа.

Также "Газпром" в 2013 году ожидает снижения капвложений до 40 миллиардов долларов с 44 миллиардов долларов в 2012 году.

Наибольшая сумма капвложений в 2013 году придется на газопровод "Бованенково - Ухта" - 3,5 миллиарда долларов, на проект "Южный газовый коридор" - 3,1 миллиарда долларов. В добыче наибольший объем капвложений придется на Бованенковское месторождение - 2 миллиарда долларов.

ОАО "Газпром" планирует дивиденды за 2012 год в размере 7-8 рублей на акцию, за 2013 год - 8-9 рублей. Дивиденды газового монополиста за 2011 год составляли 8,97 рубля на акцию, что в 2,3 раза превышает выплаты за 2010 год. Всего на выплату дивидендов будет направлено 212,351 миллиарда рублей.

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Минэнергоугля сообщает, но без подробностей: с Катаром обсуждается проект «LNG-терминал»

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий и главный исполнительный директор инвестиционного фонда Qatar Intermediate Industries Holding Co. Ltd. Ахмад Мухаммед Аль-Саед обсудили совместную реализацию проекта «LNG-терминал».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, данное обсуждение прошло в рамках их встречи 7 февраля. Другие подробности пресс-служба не сообщает.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем, что Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала» для приема сжиженного газа. Связаны они, прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

«Катар Холдинг» (Qatar Holding) - инвестиционный фонд, основанный в 2006 году катарской инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority). «Катар Холдинг» занимается инвестированием на международном и местном уровнях в стратегические частные и государственные компании. Главной целью является получение долгосрочных доходов в пользу государства Катар и диверсификация экономики страны. Компания стремительно развивается и имеет инвестиционные активы более чем в 30 странах мира.

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Украина в январе импортировала газ по цене 426,16 долл. за 1 тыс. кубометров

Украина в январе текущего года импортировала газ, который практически полностью поставляется из Российской Федерации, по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд долл., и у Германии - на сумму 10,071 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

При этом RWE не предоставляет информации о наличии контрактов с «Нафтогазом» на 2013 год.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Ночь переговоров о новом бюджете Евросоюза закончилась безрезультатно

Лидеры Европейского Союза после ночи переговоров все еще не достигли компромисса относительно нового многолетнего бюджета ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, вчера, 7 февраля, заседание Европейского совета началось с более чем 5-часовым опозданием.

Такая задержка была вызвана слишком разными позициями сторон относительно нового бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

Время перед началом первой рабочей сессии лидеры стран-членов ЕС провели в двусторонних и многосторонних встречах в разных форматах в надежде найти компромисс относительно главного финансового документа Евросоюза на следующие 7 лет.

Главными инициаторами сокращения бюджета выступали лидеры Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии.

Рабочее заседание началось только в 20.30 по местному времени, однако через два часа было прервано для подготовки нового компромиссного варианта бюджета.

Последний вариант, предложенный президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем, предусматривает последующее сокращение бюджета по сравнению даже с вариантом, предложенным к обсуждению в ноябре прошлого года, когда лидеры ЕС впервые встретились для обсуждения бюджета.

Последний компромиссный вариант предусматривает общий объем бюджета в обязательствах 960 млрд евро (против 972 млрд в ноябре), в выплатах – 908,4 млрд евро (против 935 млрд), или около 1% ВВП ЕС.

Компромисс предусматривает незначительное увеличение финансирования общей сельскохозяйственной политики по сравнению с вариантом ноября, а также сохранен практически в не измененном виде размер средств на финансирование политики единства, направленной на выравнивание регионов стран-членов ЕС.

Вместе с тем, значительное сокращение претерпели программы по строительству транспортной и энергетической инфраструктуры для объединения в единую сеть стран-членов ЕС, а также программы, направленные на усиление конкурентоспособности ЕС.

Незначительное уменьшение – на 1 млрд евро – касается и административных расходов.

Сейчас переговоры по компромиссному варианту проекта бюджета на 2014-2020 годы продолжаются. В то же время дипломаты говорят о возможности достигнуть компромиссное решение сегодня.

Между тем ряд депутатов Европарламента уже выразили свое неудовлетворение новым компромиссным вариантом бюджета. Так, лидер группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ханнес Свобода написал в Twitter’е, что очень разочарован проектом бюджета.

В свою очередь представитель либералов Эндрю Дафф отметил, что предложенный компромиссный вариант приведет к дефициту бюджета ЕС, что напрямую запрещено Соглашением ЕС.

Напомним, вчера вечером президент Европарламента Мартин Шульц в своем выступлении перед лидерами стран-членов ЕС высказался категорически против включения в обсуждаемый финансовый план Евросоюза на 2014-2020 гг. структурного дефицита в 60 млрд евро.

"Базовые соглашения Евросоюза не позволят мне утвердить дефицитный бюджет", - подчеркнул он.

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НБУ назвал «ПриватБанк» самым эффективным среди украинских банков

Национальный банк Украины назвал «ПриватБанк» самым эффективным среди банков страны по показателю чистой прибыли по итогам 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Нацбанке, по итогам 2012 года «ПриватБанк» показал лучший финансовый результат в Украине. «Очень важным для нас является то, что после трех лет убыточной деятельности отечественный банковский сектор вышел на прибыльный уровень. За 2012 год прибыль банковской системы составила почти 5 млрд грн, в то время как в 2011 году банки понесли убытки в размере 7,7 млрд грн», - цитирует пресс-служба заместителя главы Нацбанка Алексея Ткаченко.

Он также назвал лучшими по финансовому результату в 2012 году «Укргазбанк», «ВТБ Банк», «Ощадбанк», и уточнил, что наибольший размер уставного капитала имеют государственные банки и «ПриватБанк».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов. На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу world's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» был признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).

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Кабмин хочет повысить эффективность приватизации

Кабинет министров Украины поручил Фонду государственного имущества и Министерству экономического развития и торговли принять необходимые меры с целью повышения эффективности управления объектами государственной собственности и приватизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Николай Азаров в ответ на письмо Счетной палаты Украины, которая провела анализ эффективности управления госсектором и приватизации.

Как отметили в пресс-службе ФГИУ, в своих выводах по результатам проведенного анализа Счетная палата, в частности, отмечает, что существующая ситуация с управлением госимуществом не соответствует потребностям экономики, и это обусловлено "распыленностью функций управления этим имуществом между органами власти".

Счетная палата также рекомендует обеспечить выполнение мероприятий Программы экономических реформ в части завершения приватизации государственного имущества и передачи Фонду государственного имущества функций по управлению предприятиями государственного сектора экономики.

Как указано в письме, вследствие несовершенного механизма информирования Фонда органами управления об объектах госсобственности, данные, предоставляемые Единому реестру объектов государственной собственности, являются неполными. Так, по результатам последней инвентаризации, сведения об объектах предоставили только 128 из 153 субъектов управления.

Как сказано в письме, имеющиеся в Минэкономразвития данные показали, что подавляющее большинство субъектов хозяйствования государственного сектора экономики являются убыточными и не обеспечивают выполнение утвержденных им финансовых планов.

Счетная палата отмечает, что в 2012 году не выполнены запланированные на год мероприятия, в частности, инвентаризация госимущества не завершена, а запланированной передачи Фонду функций по управлению предприятиями госсектора не произошло.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составляет 67,6% годового плана.

Всего в 2012 г. планировалось получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.

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Азаров обещает отечественным производителям программу поддержки к концу февраля

Кабинет министров планирует в конце февраля утвердить программу поддержки отечественных производителей.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

Он подчеркнул, что утверждение документа будет проходить в присутствии Президента Украины и председателя Верховной Рады.

«В конце февраля правительство должно рассмотреть и принять эту программу. В этом заседании будут участвовать Президент и председатель Верховной Рады. Это говорит о том большом значении, которое имеет для нашего народного хозяйства эта программа. А затем начнется самый важный период - период ее реализации», - написал Н.Азаров.

Как сообщалось, в январе Н.Азаров заявил о подготовке программы поддержки отечественного производителя.

Он отметил, что в Украине вступило в силу большое количество законов, рассчитанное на развитие приоритетных отраслей отечественной экономики: «Правительство планирует создать практический государственный бизнес-план наращивания объемов внутреннего производства, в первую очередь в высокотехнологичных секторах развития внутреннего рынка. На этой базе заменять импорт товарами отечественного производства, а также увеличить экспорт и достичь положительного сальдо торгового баланса», - сказал Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что планируется задействовать ряд нестандартных инновационных механизмов экономического развития. По его словам, новая программа призвана восстановить рост экономики Украины в текущем и последующих годах.

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Инвесторы вложат 4,3 млрд грн в строительство 6 спортивных арен для Евробаскета-2015

На строительство 6 спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове для проведения в Украине чемпионата Европы по баскетболу частные инвесторы потратят около 4,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в ходе сегодняшнего заседания Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы по баскетболу в 2015 году под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

«Основная нагрузка на финансирование строительства необходимой спортивной инфраструктуры лежит на частных инвесторах на условиях государственно-частного партнерства. Правительство, выполняя задачи, поставленные Президентом, создает благоприятные условия для привлечения международных и отечественных инвесторов.

Частные инвесторы полностью берут на себя финансирование строительства всех 6 новых спортивных арен (Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов и Харьков). Также частные инвесторы финансируют строительство терминальных комплексов в аэропортах Одессы и Днепропетровска.

Общая сумма частных инвестиций превысит 4 млрд грн. Из них 25% - средства частных инвесторов, 75% - кредитные средства, которые инвесторы берут в банках», - сказал вице-премьер.

По его словам, инвесторы, по плану, возвращают тело кредита банкам за 5 лет, а «государство будет помогать компенсировать проценты». А.Вилкул не уточнил при этом предполагаемый размер процентов, которые предстоит погашать государству.

По его словам, государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн.

Напомним, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

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Минагропрод: Госзембанк начнет работу уже в этом году

Государственный земельный банк, решение о создании которого было принято правительством в июле прошлого года, начнет работать уже в 2013 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Создаваемое финансовое учреждение, говорится в пресс-релизе, будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты отечественным сельхозпроизводителям, влияя на общую кредитную политику.

По словам министра аграрной политики Николая Присяжнюка, банк будет выдавать кредиты аграриям под 6-8% годовых под залог земли, что вдвое ниже текущих ставок коммерческих банков.

«Это не просто коммерческий банк. Он будет выполнять две функции: коммерческую - выдавать аграриям кредиты под 6-8% годовых под залог земли, и хозяйственную - распоряжаться государственной землей. Таким образом, земельный банк станет для инвесторов дополнительным сигналом надежности украинского агропромышленного сектора», - цитирует пресс-релиз Н.Присяжнюка.

В уставный капитал банка войдут сельскохозяйственные земли, которые будут переданы в его управление, отметила пресс-служба. В связи с этим с 1 января 2013 года начата инвентаризация государственных земель сельскохозяйственного предназначения с целью внесения их в уставный капитал Государственного земельного банка.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

УНИАН