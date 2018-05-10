Баланс недели: ЕБРР выдвинул "ультиматум" Украине, Азаров снизил рост ВВП, Россия настроилась на поглощение ГТС

Прошедшая неделя была достаточно насыщена информацией как политического, так и экономического характера. Состоялись значимые визиты в Киев президента ЕБРР Сума Чакрабарти и комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле. Премьер-министр Николай Азаров фактически признал, что правительство, мягко говоря, немного «погорячилось» с бюджетным показателем роста ВВП в 3,4%, высказав убеждение на встрече с руководителем миссии МВФ, что «в 2013 году нам удастся обеспечить рост ВВП на уровне 3%». Были также «газовые» новости, к сожалению, далеко не оптимистические...

Соглашение с ЕС под вопросом

Итогом визита в Киев комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле можно считать его заявление: для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года украинские власти должны выполнить необходимые условия. На своей страничке в Twitter он написал: «Уезжая из Киева: ключевой момент для властей - это выполнить условия для подписания Соглашения об ассоциации, только в таком случае оно может быть реализовано».

"Ультиматум" Европы больше носит политический характер.

Фюле подчеркнул, что если Соглашение об ассоциации не будет подписано в ноябре, то новая возможность может появиться лишь после 2015 года. Между тем, на встрече с Фюле Президент Виктор Янукович заявил, что готов к компромиссам ради подписания документа. Что ж, подождем, увидим...

ЕБРР может сократить инвестиции в Украину из-за коррупции

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, который впервые после назначения на эту должность в 2012 году посетил Украину, акцентировал внимание руководства Украины на том, что инвестклимат в стране продолжает ухудшаться. Такая ситуация может привести к сокращению вложений ЕБРР.

«Ухудшение инвестиционного климата проявляется в коррупции на всех уровнях, действиях налоговых органов и таможни, неэффективности работы судебной системы», - заявил Чакрабарти.

При этом он отметил, что ЕБРР пока сохраняет намерения инвестировать в Украину около 1 млрд евро в 2013 году, но «объем инвестиций зависит от инвестклимата».

Что будет с LNGтерминалом, непонятно…

Неожиданным стало заявление премьер-министра Николая Азарова о том, что с реализацией проекта «LNG-терминал» возникли проблемы.

«У нас есть проблемы со строительством LNG-терминала для приема сжиженного газа. Связаны они, прежде всего, с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы», - сказал Азаров в ходе встречи с координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем.

Азаров отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с Турцией не только о прохождении танкеров со сжиженным газом через Босфор, но и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

«Мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - отметил премьер.

По сути, заявление Азарова может свидетельствовать о том, что вероятность отказа Украины от строительства терминала на своей территории достаточна велика.

С другой стороны, в Госагенстве нацпроектов пока не видят угрозы проекту «LNG-терминал» на территории Украины, а в Минэнерго подчеркивают, что работа по его реализации продолжается. Планы по строительству в 2013 году газопровода для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG-терминалом» и подготовка соглашения об аренде установки для регазификации газа у американской Excelerate Energy LLC не менялись.

Двусторонний консорциум на горизонте

На текущей неделе газовые переговоры между Украиной и Россией активизировались. Вице-премьер Юрий Бойко дважды проводил в Москве встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Детали ни украинская, ни российская сторона не сообщали.

Однако есть все основания предполагать, что главной темой переговоров было снижение цены газа в результате создания, скорее всего, двустороннего консорциума по управлению ГТС.

Тут следует напомнить, что 1 февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны «нашли возможность» пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз. 4 февраля пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что конкретные договоренности по этому вопросу пока не достигнуты.

Связать снижение цены с созданием консорциума, причем именно двустороннего, можно, исходя из заявления Зурабова от 21 декабря. «Я не думаю сейчас, что речь идет о трехстороннем консорциуме. Я предполагаю, что в данном случае речь может идти о сотрудничестве в рамках двухстороннего формата», - сказал он.

При этом посол отметил, что данный формат не означает именно консорциум, может рассматриваться и создание совместного предприятия. Причем и первый, и второй вариант позволят снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

Кстати, по поводу цены газа Президент Украины Виктор Янукович, находясь с визитом в Литве, дал оригинальное определение ее справедливого размера. «Мы считаем, что справедливая цена на газ - это цена спотового рынка минус транспортировка. Именно так мы ставим вопрос», - сказал Президент.

По предположениям ряда экспертов, в таком варианте цена может составлять ориентировочно 330-350 долларов с учетом скидки по Харьковским соглашениям.

Как именно разрешится вопрос, пока неизвестно. Но "Газпрому" нужно учитывать правила ЕС по поставкам топлива. Согласно третьему энергетическому пакету Евросоюза, одна компания не может быть одновременно и поставщиком, и транзитером газа. Данная проблема, по мнению экспертов, может быть решена путем создания под СП дочерней компании «Газпрома». При таком раскладе не совсем понятно, каким образом будет формироваться уставный капитал совместного предприятия, учитывая, что Россия продолжает настаивать на передаче ГТС в ее собственность. Выход, который, наверняка, устроил бы Москву, заключается в том, чтобы Украина в качестве актива использовала ГТС, стоимость которой может быть определена с учетом счета за газ в 7 милрд долл. В данном случае, Россия снимет претензии за недополученную прибыль (на которую, в общем-то, и не рассчитывала), и получит доступ к ГТС и газовым хранилищам.

"Пошлинный" спор близок к копромиссу

Украина и ЕС на следующей неделе планируют провести переговоры в Брюсселе и разрешить спор, возникший в результате намерения Киева пересмотреть импортные пошлины при взаимной торговле со странами членами Всемирной торговой организации на 371 товарную позицию.

Следует напомнить, что после такой инициативы Украины Евросоюз высказал обеспокоенность тем, что список товарных позиций уж больно велик.

Президент Литвы Даля Грибаускайте даже заявила, что пересмотр пошлин может стать препятствием подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Вместе с тем, ЕС и еще 31 страна заявили о готовности начать переговоры по данному вопросу.

По информации источника в правительстве, суть компромисса, который ожидается достичь, заключается в том, что стороны из перечня позиций определят группу основных, и именно по ней начнут непосредственно переговоры. Сколько позиций войдет в группу, пока не определено. Их может быть и 20, и 30, сообщил источник.

Юрий Ходжаян (УНИАН)