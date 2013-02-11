Украина и ЕС планируют договориться о сокращении перечня позиций для пересмотра пошлин

Украина и Европейский союз в ближайшее время намерены договориться о сокращении перечня позиций для пересмотра импортных пошлин при торговле со странами ВТО.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве говорится в статье «Баланс недели» на сайте "УНИАН-экономика".

Переговоры, в результате которых перечень позиций с 371 может быть сокращен до 20-30 пройдут на следующей неделе в Брюсселе.

«Украина и ЕС на следующей неделе планируют провести переговоры в Брюсселе и разрешить спор, возникший в результате намерения Киева пересмотреть импортные пошлины при взаимной торговле… По информации источника в правительстве, суть компромисса, который ожидается достичь, заключается в том, что стороны из перечня позиций определят группу основных, и именно по ней начнут непосредственно переговоры. Сколько позиций войдет в группу, пока не определено. Их может быть и 20, и 30, сообщил источник», - говорится в статье.

Публикацию «Баланс недели» читайте на сайте "УНИАН-экономика".

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение 2-х месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Президент Литвы Даля Грибаускайте 6 февраля заявила, что инициатива Украины по поводу пересмотра пошлин может стать препятствием для подписания соглашения об ассоциации и ЗСТ, что ожидается в ноябре 2013 г.

На переговоры по пересмотру пошлин получены 32 заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.