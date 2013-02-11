ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Азаров признал, что сланцевый газ несет определенную угрозу экологии», в котором пишет: вместе с тем премьер-министр отметил, что в последнее время в Украине возникает очень много спекуляций по поводу добычи сланцевого газа. «И оппозиционные партии подхватили эти спекуляции, а, может быть, и сами причастны к их распространению. Руководствуются они простым принципом: «Чем хуже - тем лучше». По идее, они должны были бы вспомнить, кому Украина обязана таким зашкаливающим ценам на газ, а сейчас и выставленному многомиллиардному счету», - считает он…

http://delo.ua/ukraine/azarov-priznal-chto-slancevyj-gaz-neset-opredelennuju-ugrozu-ekol-196861/

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Также «Дело» публикует материал «Ставки по депозитам устремились вниз», в котором пишет: практически все банки в начале года снизили процентные ставки по депозитам, и банкиры надеются, что вскоре смогут предложить и более дешевые кредиты…

http://delo.ua/finance/stavki-po-depozitam-ustremilis-vniz-196800/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Труба на двоих» пишет: Украина больше не надеется на помощь Евросоюза в решении газового вопроса. На прошлой неделе состоялись переговоры о создании двустороннего консорциума с Россией по управлению украинской газотранспортной системой. Источники в Минэнерго объясняют это ужесточением условий получения кредита на модернизацию ГТС от Европейского банка реконструкции и развития и пассивной позицией ЕС в вопросе поставок газа из Европы. Такой разворот в сторону РФ может отрицательно сказаться на планах по снижению зависимости от российского газа, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2124683

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украине светит глубокая осень» пишет: Президент Виктор Янукович признал, что Украина не соответствует требованиям Евросоюза, необходимым для подписания соглашения об ассоциации, и пообещал, что страна достигнет прогресса к ноябрю. Эксперты подчеркивают: ориентироваться на ноябрь недопустимо, поскольку решение о подписании или замораживании СА будет принято Брюсселем намного раньше. Между тем, в конце минувшей недели стало известно содержание списка "19 индикаторов", в котором определены требования к Украине…

http://kommersant.ua/doc/2124619

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцы могут остаться без большинства лекарств, на решение вопроса есть три недели» пишет: с 1 марта в Украине вводится лицензирование импорта медикаментов, но как его пройти, пока неизвестно…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincy-mogut-ostatsya-bez-bolshinstva-lekarstv-na-reshenie-voprosa-est-tri-nedeli.html

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Также «Сегодня» в публикации «Сегодня депутаты подумают, реально ли разблокировать Раду» пишет: в 10:00 начнется заседание лидеров фракций…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Segodnya-deputaty-podumayut-realno-li-razblokirovat-Radu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: ЕБРР выдвинул «ультиматум» Украине, Азаров снизил рост ВВП, Россия настроилась на поглощение ГТС» пишет: в Украину состоялись значимые визиты президента ЕБРР Сума Чакрабарти и комиссара ЕС Штефана Фюле, которые фактически выдвинули власти ультиматумы. Николай Азаров признал, что правительство «погорячилось» с бюджетным показателем роста ВВП. На "газовом фронте" пока без особых перемен - все в стадии "обсуждения"...

http://economics.unian.net/rus/news/156784-balans-nedeli-ebrr-vyidvinul-ultimatum-ukraine-azarov-snizil-rost-vvp-rossiya-nastroilas-na-pogloschenie-gts.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Морской старт» предложили выкупить государству» пишет: глава РКК «Энергия» Виталий Лопота предлагает правительству РФ стать собственником системы запуска ракет «Зенит» с буксируемой океанской платформы...

http://izvestia.ru/news/544220

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Издание «Ведомости» в публикации «Роснефтегаз» обеспечил рекордные доходы бюджета от дивидендов госкомпаний» пишет: в прошлом году компания перечислила в казну 80 млрд руб. - на 30 млрд руб. больше, чем ожидалось…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8924021/dobavka_ot_sechina

(УНИАН)