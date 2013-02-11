Кожара: Украина имеет все предпосылки для подписания cоглашения с ЕС на ноябрьском саммите

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что Украина имеет все предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в этом году на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который состоится в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на Экспертном форуме “Украина - 2013”.

«Я оптимист и считаю, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы соглашение было подписано уже в этом году на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», - сказал он.

Л.Кожара напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович в ходе встречи с Европейским комиссаром по расширению и Европейской политике соседства Штефаном Фюле четко заявил, что заключение соглашения остается приоритетом и главной задачей Украины до ноября 2013 года.

Л.Кожара заверил, что Украина готова вести об этом предметный разговор на саммите Украина-ЕС 25 февраля в Брюсселе.

Он также отметил, что Европейский Союз, как самое влиятельное объединение континента, является для Украины образцом в проведении внутренних реформ.

“В этом - предельно понятный смысл нашей политики евроинтеграции. Соглашение об ассоциации с ЕС мы рассматриваем именно в качестве мощного внешнего инструмента внутреннего реформирования”, - сказал Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, во время совместной с премьер-министром Украины Николаем Азаровым пресс-конференции еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что конечным сроком выполнения Украиной условий Евросоюза относительно подписания Договора об ассоциации является ноябрь 2013 года.

"... что же касается сроков, то они нам также четко понятны - это ноябрь 2013 года, и я сказал о том, что такие сроки, как декабрь 2013-го или январь 2014-го, не существуют”, - подчеркнул Ш.Фюле.

Справка УНИАН. 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Киевом до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.